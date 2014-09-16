به گزارش خبرنگار مهر، دومین جشن خانواده صنعت چاپ استان البرز ظهر سه شنبه با حضور مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان استانی در باشگاه فرهنگی ورزشی میلاد کرج برگزار شد.

محمودرضا برازش با اشاره به اینکه اقتصاد فرهنگ چاپ در ایران خاص بوده و همپای دیگر صنایع، قابلیت رشد دارد، اظهار داشت: همه بخش ها از جمله فرهنگی، اقتصادی و خدماتی با صنعت چاپ ارتباط مستقیم دارند و تمام انسانها از روز تولد تا روز مرگ به این صنعت نیازمند هستند همانطور که گواهی ولادت تا گواهی فوت با این صنعت در ارتباط است.



این مسئول با اشاره به تنوع بسیار زیاد این صنعت، اذعان داشت: ارتقاء صنعت چاپ در دنیا بر کسی پوشیده نیست و بایدر در کشور به این مقوله با اهمیت زیادی نگاه کنیم.

گردش مالی صنعت چاپ در جهان 800 میلیارد دلار است

مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: گردش مالی صنعت چاپ در جهان 800 میلیارد دلار است که از این میزان 5 درصد متعلق به چاپ کتاب، 15 درصد چاپ نشریات و 80 درصد نیز به چاپ های بسته بندی ها و تبلیغات تعلق دارد.



برازش یادآور شد: در کشور ما ارتقاء و تحول در صنعت چاپ با دیگر بخشهای همخوانی ندارد چرا که واردات وابسته به این صنعت بسیار بالاست، در حالیکه با سرمایه گذاری در این بخش می توانیم بهترین تولیدات را داشته باشیم.



مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد از ورود بیش از 60 هزار تن محصولات چاپی به ارزش حدود 7 میلیارد دلار از ابتدای سال جاری تاکنون به کشور خبر داد و افزود: متاسفانه این در حالی است که چاپخانه های کشور با کمبود تقاضا روبرو هستند.



این مسئول با اعلام این خبر که در صورت ارتقای این صنعت در کشور، حدود 30 هزار فرصت شغلی ایجاد می شود، اذعان داشت: تقویت نظام چاپ و بسته بندی و کمک به تجهیز صنعت چاپ از برنامه های دفتر امور چاپ وزارت ارشاد است.

بزرگترین مشکل چاپخانه ها در البرز استفاده ناچیز یا نامناسب از ظرفیت موجود در این حوزه است

وی بیان کرد: یکی از دلایل واردات انبوه تجهیزات و ماشین آلات چاپ، وام های با کارمزد بیش از 20 درصد است که انگیزه ای برای سرمایه گذاری در این صنعت باقی نمی گذارد.



مدیرکل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی راه اندازی صندوق حمایت از صنعت چاپ را یکی از مصوبات مجلس در سال جاری برشمرد و خاطرنشان کرد: سالانه 20 هزار میلیارد ریال محصولات چاپی وارد کشور می شود که با کسب عوارض 4 درصد از این واردات (به ارزش حدود 800 میلیارد ریال)، می توان آن را به صندوق حمایت از صنعت چاپ تزریق کرد.



این مسئول در پایان آموزش، سرمایه گذاری، اصلاح قوانین و ارتباط با سازمانهای کلان کشور را از جمله راههای ارتقای صنعت چاپ در کشور دانست.

در ادامه این جشن مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز از صنعت چاپ به عنوان یکی از سردمداران و پیشتازان حوزه فرهنگ یاد کرد و تاکید کرد: البرز در زمینه چاپ دارای پتانسیل بالایی به لحاظ فنی و نیروی انسانی متبحر است و در بازدیدهایی که از چاپخانه های استان انجام شد، بزرگترین مشکل آنها، استفاده ناچیز یا نامناسب از ظرفیت موجود در این حوزه است.



سید موسی حسینی کاشانی یکی از سیاست های جدید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را تقویت چاپخانه ها دانست، و با اشاره به نشست های هم اندیشی صنعتگران چاپ استان گفت: در این نشست مقرر شد تا برای رفع این معضل و بهره وری از ظرفیت موجود، آسیب شناسی توسط انجمن صنعت چاپ و بسته بندی استان انجام شود.











