به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، هند اعلام کرد از مرزهای خود با چین با قدرت دفاع خواهد کرد.

این در حالی است که هند و چین دارای 3500 کیلومتر مرز مشترک هستند و چند روز بیشتر تا دیدار رئیس جمهور چین از دهلی نو باقی نمانده است.

هفته گذشته بیش از 200 سرباز ارتش چین وارد منطقه ای در لاداک در غرب کوههای هیمالیا شدند و اقدام به احداث یک جاده 2 کیلومتری در این منطقه کردند، منطقه ای که هند آن را بخشی از خاک خود می داند.

در پی این اقدام چین نظامیان هندی جاده احداث شده را تخریب کردند.

سید اکبر الدین سخنگوی وزارت امور خارجه هند در واکنش به این اقدام چین گفت : باید اطمینان بدهم که سربازان شجاع ما به هر مسئله ای که در مرز اتفاق بیفتد خواهند پرداخت. ما مطمئنیم که مرزهای ما در دستان امنی قرار دارد.

هر دو کشور مدعی مالکیت بر بخش های بزرگی از منطقه هیمالیا هستند و پس از دو دهه مذاکره هنوز به حل و فصل مناقشه مرزی که یک بار هم در سال 1962 بر سر آن وارد جنگ شدند نزدیک نشده اند.