به گزارش خبرنگار مهر، حسین علیمحمدی عصر سه شنبه در جلسه توانمند سازی مددجویان کمیته امداد استان افزود: بـدون حضور مردم (مشارکت)اجراي طرح هاي توسعه اي مشکل و حتی با شکسـت مواجـه خواهـد شد زیرا مردم استفاده کنندگان نهایی طرح ها و یا گردانندگان آن خواهند بود.

وی اظهارداشت: توسـعه مشـارکتی بـه منزلـه اصـلی عملیـاتی و بنیادین براي تمام برنامه ریزي هاي توسعه مطرح است و در همه فرآینـدهاي این مهم مـردم بـه عنوان محور و حتی طراح تلاش هاي توسعه مدنظر هستند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: از آغاز قیام ملت ایران به رهبري حضرت امام خمینی (ره) در سال ١٣٤٢ ھجری شمسی مبارزه با فقر و برقراري عدالت اجتماعی یکی از محوري ترین شعارها و آرمان هاي انقلاب بود.

وی افزود: پس از پیروزي انقلاب اسلامی در سال1357 هجـري شمسـی نیز امـام راحل بـا تاسیس و تشکیل کمیته امداد، جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسـلامی و غیره اهتمـام خـود را براي زدودن فقر از سیماي کشور نشان داد.

علیمحمدی اظهارداشت: پـس از رحلـت معمار کبیر انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری همواره بر تداوم خط مبارزه با فقر و خدمت به محرومان تاکید فرموده اند.

وی اذعان داشت: معظم له در سـال هاي اخیـر بارها و بارها مبارزه با فقر، فساد و تبعیض را اولویت اساسی کشور دانسته و اهتمام قواي سه گانـه را براي این هدف خواستار شده اند.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران دولت را مکلف می سازد نسبت به رفع فقر و تعمیم خدمات تامین اجتماعی به همه اقشار ملت اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه فقر پیامدهاي اجتماعی ناگواري را در ابعاد مختلف براي جوامع به بـار مـی آورد، افزود: فقر موجب پیداش بیماری هاي اجتماعی و فساد در جامعه خواهد شد.

علیمحمدی با بیان اینکه پدیده فقر با توسعه اقتصـادي پایـدار ارتبـاط متقابل دارد، اظهارداشت: توسعه اقتصادي پایدار براي کاهش دائمی فقر ضروري است و کـاهش فقـر پایـداري توسعه را تضمین می کند.

وی بیان داشت: یکی از مهمترین اهداف توسعه اقتصادي ایجاد اشتغال و مهمترین سازوکار و ابزار این مهم " کارآفرینی " است، کارآفرینی باعث کاهش بیکاري و افزایش بهره وري افراد و منابع، و بالتبع افزایش درآمد مردم جامعه می شود.

مدیرکل کمیته امداد گیلان یادآوردشد: اگرچه نباید گفت که کارآفرینی تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآمدهاي محرومان است اما به یقین می توان گفت بهترین و بهره ورترین نوع آن است.