به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شرفبیانی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس در استان کردستان اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته و با همکاری و تعامل سایر ادارات و سازمان های دولتی برنامه های این ایام در استان مردم محور خواهد بود.

وی با اشاره به هماهنگی های صورت گرفته در راستای برگزاری هر چه بهتر برنامه های هفته دفاع مقدس گفت: برنامه های امسال هفته دفاع مقدس با شعار ایستادگی دیروز، عزت امروز و تعالی فردا برگزار خواهد شد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان کردستان افزود: امسال بیش از 10 هزار برنامه در نقاط مختلف استان برگزار خواهد شد که این برنامه هایی در سطح روستاها، بخش ها، شهرها، استانی و منطقه ای برگزار می شود.

وی رژه نیروهای مسلح، غبار روبی مزار شهدا و دیدار با خانواده شهدا، مراسم شب شعر و خاطره و پیاده روی خانوادگی در سراسر استان را از جمله این برنامه ها ذکر کرد.

شرفبیانی مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدا در دانشگاه های استان، نواخته شدن زنگ مقاومت در کلیه مدارس و آموزشگاه های استان کردستان، مراسم تجلیل از پیشکسوتان و رزمندگان دفاع مقدس و همایش نقش زنان در دوران دفاع مقدس را دیگر برنامه های این هفته بیان کرد.

مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری کردستان هم دراین جلسه با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تا کنون نمایندگان 22 کشور جهان در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی کردستان سفر کرده اند گفت: باید تلاش کنیم بیش از پیش فرهنگ دفاع مقدس و ارزشهای انقلاب اسلامی را به جهانیان معرفی کنیم.

محمد شفیعی ضمن تاکید بر لزوم برنامه ریزی بهتر در راستای برگزاری برنامه های هفته دفاع مقدس در استان کردستان عنوان کرد: انتظار می رود که کلیه ادارات و سازمان های دولتی در این زمینه از تمامی ظرفیت های در اختیار خود بهره برداری کنند.