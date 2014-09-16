به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی‌شاهرودی بعدازظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از ایثارگران و فرزندان شهدا گفت: بالاترین مقام در این کشور یعنی مقام معظم رهبری خود از جامعه ایثارگران است و معظم‌له همواره مدافع حقوق جامعه ایثارگری بوده‌ و هستند.

وی عنوان کرد: حمایت رهبری از جامعه ایثارگر کشور موجب ترغیب هر چه بیشتر مسئولان به حمایت از حقوق این عزیزان شده و دولت خدمتگزار هم در این مسیر قدم‌های مثبتی برداشته است.

وی اظهارداشت: توجه به انسان هایی که مورد توجه و عنایات ویژه الهی هستند بشر را به سوی سعادت رهنمون می سازد و بنابراین ما مسلمان ها باید در این راستا تلاش ها و اقدامات بیشتری انجام دهیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان با اشاره به وظایف تشکل‌های ایثارگری بیان کرد: ایثارگان نباید اجازه دهند روحیه اشرافی‌گری در جامعه رشد پیدا کرده و جایگزین فرهنگ ایثار و شهادت شود و لازمه این کار اتخاذ رویکرد فرهنگی است.

حجت الاسلام شاهرودی ادامه داد: یکی از کارهای ضروری که باید در حال حاضر انجام شود تقویت حوزه حقوقی بنیاد شهید و امور ایثارگران برای دفاع از حقوق خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران است و مسئولان باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند.

وی بیان کرد: هرچند کشور ما قبل از انقلاب اسلامی از هر نظر به بیگانگان وابسته بود ولی بعد از انقلاب با تلاش و ایثارگری و همدلی توانست در مقابل توطئه های دشمنان ایستادگی و در بیشتر عرصه ها نیز پیشرفت کند.

وی عنوان کرد: مجموعه‌های ایثارگری در استان کردستان باید با وحدت رویه و همکاری همه جانبه به خدمت مشغول باشند تا بتوانند نیات خیر خود را عملی کرده و به جامعه خدمت کنند.

نماینده ولی فقیه در کردستان اظهارداشت:بانک اطلاعاتی جامع از فرزندان شهدا و ایثارگران متخصص در استان کردستان باید راه اندازی شود تا در صورت نیاز افرادی توانمند برای پست‌های مدیریتی به مسئولان معرفی شوند.