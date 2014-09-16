به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شکری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران ورزشی افزود: در رقابت های بیس بال قهرمانی منطقه شمال کشور تیم های بیس بال گیلان، تهران، سمنان، خراسان رضوی و قم حضور دارند که به صورت دوره ای در مدت دو روز در سمنان با هم به رقابت می پردازند.

وی اظهار داشت: بر این اساس تیم بیس بال گیلان با آمادگی کامل و با 18 بازیکن عازم این رقابت ها شده و امید است که به عنوان یکی از تیم های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی معرفی شود.

شکری ادامه داد: امیر خلیق، ایمان خلیق، هومن ارجمندی، آرمین جوادی، آرمان جوادی، احمد رانگا، حمید محمدی، امیر عنصری، سینا قدیمی، حسن برهانی، علیرضا مهربان، علی عباسپور، یعقوب عطایی، بابک غلامی، امیر امدادی، کیومرث نصرالهی، محمد نیک مقام و امیرحسین کاظمی اعضای تیم بیس بال گیلان را در رقابت های قهرمانی منطقه شمال کشور تشکیل می دهند.

وی همچنین گفت: کیان ندافی به عنوان مربی و سرپرست تیم بیس بال گیلان را در رقابت های قهرمانی کشور همراهی می کند.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی گیلان افزود: رشته ورزشی بیس بال زیر نظر فدراسیون انجمن های ورزشی فعالیت دارد و گیلان در این رشته یکی از قطب های برتر در کشور محسوب می شود.

گیلان سهمیه خود را در رقابت های لیگ برتر راگبی حفظ کرد

وی گفت: گیلان سهمیه خود را در رقابت های امسال لیگ برتر راگبی کشور حفظ کرد.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی گیلان افزود: تیم راگبی شهرداری رشت به عنوان نماینده گیلان در رقابت های قهرمانی لیگ برتر کشور که در تهران برگزار شد، حضور یافت و مقام ششم این مسابقات را از آن خود کرد.

وی اظهار داشت: در رقابت های راگبی قهرمانی لیگ برتر باشگاه های کشور 9 تیم حضور داشتند که سرانجام تیم راگبی شهرداری رشت با کسب عنوان ششم، در این دوره از رقابت ها ماندگار شد.

شکری ادامه داد: این تیم متشکل از سینا خانزاده، روزبه اندوهگین، بهنود اندوهگین، علی همتی، علی کنعانی، میلاد شفیعی، رسول حسینی، نیما خانزاده، علی نظری، حسن حبیب زاده، حسن نوری، مرتضی رهبر، سهیل فرزانه و کمیل قنبری اعضای تیم راگبی شهرداری رشت را در رقابت های لیگ برتر تشکیل می دادند.

رئیس هیئت انجمن های ورزشی گیلان بیان داشت: همچنین یک نماینده دیگر این استان در رقابت های راگبی لیگ دسته اول کشور حضور یافته بود و موفق به کسب عنوان سوم شد.

وی افزود: در رقابت های راگبی لیگ دسته اول کشور که با حضور 10 تیم در خرم آباد برگزار شده بود، تیم راگبی گیلان با شایستگی در مکان سوم قرار گرفت.

شکری اظهار داشت: پیام توکلی دارستانی، حسین مرادی، محمد صداقت کش، میلاد کاظمی، مصطفی افتخاری، سیدعلی کسایی، صالح محمدحسن پور، سیدامین کسایی، مسعود شیخی زاد، حامد حاج عمویی، علیرضا یاری و سجاد خلقی اعضای تیم راگبی گیلان را در رقابت های لیگ دسته اول قهرمانی کشور تشکیل می دادند.

وی ادامه داد: رشته ورزشی راگبی زیر نظر فدراسیون انجمن های ورزشی فعالیت دارد و گیلان نیز در این رشته یکی از قطب های برتر در کشور محسوب می شود.

13 ورزشکار گیلانی در رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور حضور یافتند

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد گیلان گفت: امسال 13 ورزشکار گیلانی در رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور حضور یافتند.

سارنگ بزرگ چنانی افزود: در رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور که در تهران آغاز شده 13 ورزشکار گیلانی حضور یافته اند.

وی اظهار داشت: براین اساس حامد ذره دوست، رامین نصرتی، محمدرضا ملک زاده، عرفان معصوم بابایی، ایمان ایمانی، افشین عبدالمحمدی، امید پرهیزکار، ارسلان تحویلداری، ماهان مهدوی، آریا پورنصیری، رضا جمال امیدی، حسین خوش سیرت و یاشار حیدری ورزشکاران گیلانی هستند که در رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور حضور یافته اند.

رئیس هیئت بولینگ و بیلیارد گیلان ادامه داد: حضور این تعداد ورزشکار از استان یک رکورد محسوب می شود و این در حالیست که همه ورزشکاران گیلانی دارای ریتینگ بالا در سطح کشور هستند.

وی افزود: امید است که ورزشکاران گیلانی بتوانند در رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور بدرخشند و بر روی سکو قرار بگیرند.

بزرگ چنانی خاطرنشان ساخت: رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور که در تهران آغاز شده سه شنبه این هفته پایان می یابد.

وی ادامه داد: حامد ذره دوست، رامین نصرتی، محمدرضا ملک زاده، عرفان معصوم بابایی، ایمان ایمانی، افشین عبدالمحمدی، امید پرهیزکار، ارسلان تحویلداری، ماهان مهدوی، آریا پورنصیری، رضا جمال امیدی، حسین خوش سیرت و یاشار حیدری ورزشکاران گیلانی هستند که در رقابت های اسنوکر قهرمانی کشور حضور یافته اند.