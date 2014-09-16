به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق جمشیدی راد ظهر سه شنبه در مراسم معرفی سرپرست دفتر نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور لرستان اظهار داشت: یکی از برنامه های ما در دفتر نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور کشور راه اندازی پژوهشکده علوم و معارف اسلامی در این دانشگاه است.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور کشور گفت: مراحل راه اندازی این پژوهشکده از سوی این دانشگاه انجام شده و به وزارت علوم ارائه شده است.

حجت الاسلام جمشیدی راد همچنین از تاسیس دانشکده معارف اسلامی از سوی دانشگاه پیام نور کشور خبر داد و تصریح کرد: هم اکنون بررسی تاسیس این دانشکده از سوی هیئت امنای دانشگاه پیام نور کشور در حال بررسی است و هفته آینده نتایج بررسی های صورت گرفته در این زمینه اعلام می شود.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت سه مجله علمی و تخصصی دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام نور کشور خبر داد و گفت: تاکنون دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در 12 دانشگاه پیام نور کشور راه اندازی شده است.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاه پیام نور کشور با تاکید بر پیگیری برنامه های فرهنگی از سوی مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاههای پیام نور کشور عنوان کرد: این امر باید با همکاری معاونتهای فرهنگی در دانشگاههای پیام نور کشور عملیاتی شود.

حجت الاسلام جمشیدی راد با بیان اینکه دانشگاه پیام نور یک دانشگاه بزرگ در سطح کشور محسوب می شود گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون دانشجو در مقاطع مختلف در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

مسئول دفتر نهاد رهبری در دانشگاههای پیام نور کشور همچنین از همکاری چهار هزار عضو هیئت علمی با این دانشگاه در کل کشور خبر داد.