به گزارش خبرنگار مهر، شهرام دبیری ظهر سه شنبه در همایش " تبریز شهر حکیمان و نکوداشت پیشگامان سلامت " اظهار داشت: شهر تبریز با داشتن دانشگاه های خوب دارای فارغ التحصیلان پزشکی ماهری است و از این حیث پتانسیل بالایی دارد.

دبیری افزود: سعی داریم خانه های سلامت را در سطح شهر افزایش دهیم تا آگاهی افراد از سلامت خود افزایش یابد و در این بین توجه ویژه ای به مناطق محروم و کم برخوردار داریم.

وی با اشاره به ضرورت رعایت عدالت اجتماعی و توجه به مناطق کم برخوردار شهر گفت: طرح عدالت در سلامت شهر یکی از اولویت های شورای شهر بوده و اگر اجرا شود بزرگترین طرح شورا و شهرداری در طول دوسال اخیر خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز همچنین از اجرای طرح عدم مصرف دخانیات در اینده ای نزدیک خبر داد و گفت: همچنین طرح اجرای پزشک محله با همکاری دانشکده علوم پزشکی آغاز شده و طرح مددکار شهر نیز برای مقابله با آسیب های اجتماعی به زودی عملی می شود.

وی ادامه داد: همچنین به منظور سالم نگه داشتن هوای شهر تبریز در پی واردات اتوبوس های هیبریدی در آینده ای نزدیک به این شهر هستیم که این نوع اتوبوس ها دارای سوخت پاک بوده و هوای شهر را آلوده نمی کنند.



