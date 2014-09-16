به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم زارعی ظهر سه شنبه در مراسم راه اندازی خانه هنرمندان سنندج اظهار داشت: توسعه متوازن فرهنگی در استان فرهنگی و هنری کردستان ضروری است و در همین راستا لازم است که از تمامی ظرفیت های فرهنگی این استان بهره برداری شود.

وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی افزود: تهیه و تدوین برنامه یکسان سالیانه در حوزه فرهنگی و هنری می تواند زمینه ساز توسعه فرهنگی فرهنگی و هنری باشد.

فرماندار سنندج بیان کرد: شهر سنندج یکی از شهرهای کم نظیر در زمینه معماری، شهر سازی و هنرهای وابسته به معماری تاریخی است و باید از این ظرفیت به بهترین شکل ممکن استفاده کرد.

زارعی با اشاره به جایگاه فرهنگی سنندج یادآور شد: شهر سنندج شهر بسیار فاخری است و در راستای توسعه شهر نشینی و مدنیت کارهای اساسی انجام شده و بسترهای توسعه فرهنگ و هنر فراهم است.

وی به اهمیت راه اندازی خانه هنرمندان در سنندج اشاره کرد و ادامه داد: راه اندازی خانه هنرمندان می تواند بسترهای توسعه را در استان مرزی فراهم کند و فرهنگ و هنر اسلامی را به دیگر مرزهای کشور انتقال دهد.

فرماندار سنندج گفت: کردستان مهد فرهنگ و هنر است و از این رو است که رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران آن را سرزمین فرهنگ و هنر نامید و انتظار می رود با برنامه ریزی های مناسب در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری گام های اساسی برداشته شود.

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که استفاده از بناهای تاریخی در حوزه های فرهنگی و هنری می تواند در معرفی آنها به آحاد جامعه موثر باشد، اظهار داشت: با اجرایی این طرح می توان بسیاری از بناهای تاریخی مرمت و بازسازی کرد.

وی خواستار مشارکت بخش خصوصی و دولتی در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری شد و افزود: تعامل بخش دولتی و خصوصی همیشه بستر تحول و توسعه را ایجاد کرده و انتظار می رود با تعامل و همکاری مناسب در حوزه فرهنگ و هنر استان کردستان شاهد تحول چشم گیری باشیم.

فرماندار سنندج با اشاره به آمادگی دولت در راستای حمایت از برنامه ها و فعالیت های فرهنگی در استان کردستان گفت: توسعه و تقویت بخش فرهنگ باعث پیشرفت در سایر حوزه ها می شود و به همین دلیل لازم است که تمامی ادارات و سازمان های دولتی در این زمینه مشارکت و همکاری داشته باشند.