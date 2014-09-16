به گزارش خبرنگار مهر، عباس کشاورز ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس سالیانه برنامه ریزی، تحقیقات و کشاورزی دیم کشور در زنجان افزود: افزایش راندمان کشت دیم از سیاست‎های وزارت جهادکشاورزی نیست بلکه پایداری محصولات دیم از سیاست‎های وزارت جهادکشلورزی است چون کاشت دیم از کشت‎هایی است که با کمترین میزان تغییر دچار مشکلات فاحشی می‌شود و کوچک‌ترین تغییر عوامل جوی باعث مشکلات بزرگی در این حوزه می‌شود.

وی با بیان اینکه گرمای زیاد و تغییرات آب و هوایی، کشاورزی دیم را ناپایدار و با ریسک بالایی مواجه کرده و رفع این مسایل نیازمند اجرای برنامه های مدون است افزود: ظرفیت ها و پتاسیل های بی شماری در حوزه کشاوزی دیم وجود دارد که توجه چندانی به آن نشده است .

کشاورز با بیان اینکه کشاورزان دیم کار در مقایسه با شاغلان دیگر بخش ها کم درآمدترین گروه جامعه هستند افزود: پرداختن به این ظرفیت ها می تواند جهشی قابل توجه حتی تا 30 درصد در تولیدات کشاورزی را موجب شود.

معاون تولیدات گیاهی وزیرجهادکشاورزی افزود: کشاورزی دیم با چالش ها و مشکلات عدیده ای مواجه است به گونه ای که این مشکلات و چالش ها تاثیر منفی بر عملکررد بخش کشاورزی دیم گذاشته است.

کشاورز با بیان اینکه عدم بهره گیری کافی و پایین بودن اثرات تکنولوژی و چالش های سیاسی از موانع پیش رو در توسعه کشاورزی دیم عنوان کرد و گفت: وجود عوامل گوناگون و تاثیرگذار مانند تغییرات اقلیمی موجب شده تولیدات این بخش بسیار کم و درآمد شاغلان آن نیز بسیار ناچیز باشد.

کشاورز گفت: در حال حاضر درشرایط متعارف کمتر از 10 درصد تولیدات کشاورزی کشور را بخش دیم تامین می کند گفت: دستاوردهای کسب شده در حوزه کشاورزی دیم آنگونه که باید و شاید به منظور بهره وری بالا و ایجاد انگیره در بین کشاورزان دیم کار مورد استفاده قرار نمی شود که این موضوع مهم و اساسی است.

معاون وزیر جهادکشاورزی در امور تولیدات گیاهی با بیان اینکه افزایش تولید و تقویت خوداتکایی به جای خودکفایی در درجه اهمیت است گفت: اصلاح تناوب و راهبرد افزایش عملکرد دارای اهمیت بالای در حوزه کشاورزی قرار دارد.

کشاورز افزود: افزایش تولید و تقویت خوداتکایی در کل کشور مدنظر وزارت جهادکشاورزی است که روند تحقق این اصل بنا به دلایل مختلف با چالش مواجه شده است.

وی با بیان اینکه خودکفایی به دلیل کمبود آب و امکانات کشور ظرفیت‎هایی حوزه کشاورزی و افزایش تولید و تقویت خوداتکایی در کل کشور دنبال نمی‌شود افزود: برای این مساله راه‎حل‎های متفاوتی وجود دارد که از جمله آن قرار دادن شاخص بهره‎وری آب به‌عنوان معیار است و حمایت از محصولات بر مبنای تولیدی است که به ازای هر مترمکعب آب به‌دست می‌آید.

کشاورز استفاده از روش‎های مناسب آبیاری و کم‎آبیاری را عامل مهم در کاستن از چالش های کم آبی در حوزه کشاورزی عنوان کرد و گفت: کشاورزی ایران عقب ماندگی های جدی دارد و به رغم این مشکلات و عقب ماندگی ها متولیان بخش کشاورزی درصدد حل مشکلات و معضلات این بخش هستند.

وی، حوزه کشاورزی دیم ایران را شکننده عنوان کردو با بیان اینکه به دلیل مشکل خشکسالی حوزه کشاورزی دیم کشور دچار چالش شده است افزود: موضوع کشاورزی دیم و چالش‎‎های مواجه با آن نسبت به کشاورزی آبی ابعاد بسیار متفاوت‏تری را دارد و به همین خاطر این بخش را شکننده‏ تر کرده است و این روند هم در تولید، هم درآمد و هم اقلیم کشاورزان تأثیر دارد و آنها را تهدید می‎کند.