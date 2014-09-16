به گزارش خبرنگار مهر، علی کورانی فر ظهر سه شنبه در مراسم معارفه معاون جدید امور عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه نگاه به مسئولیت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یک نگاه عقیدتی و دینی است اظهار داشت: فرصت قرارگیری در جایگاه مسئول و پذیرش مسئولیت فرصتی برای خدمت گزاری و کسب رضای الهی محسوب می شود.

وی عنوان کرد: وقتی هم که مسئولیت از روی دوش کسی برداشته می شود تکلیف ساقط شده و در جای دیگری فرصت خدمتگزاری پیدا خواهد کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار لرستان با بیان اینکه مسئول کسی است که مورد سوال قرار می گیرد یادآور شد: مسئول باید در مقابل عملکرد خود پاسخگو باشد.

کورانی فر با اشاره به اهمیت استفاده از فرصت مسئولیت در استان توسط مدیران، گفت: در لرستان که به شدت نیازمند توسعه هستیم فرصت مسئولیت برای حرکت در این مسیر اهمیتی مضاعف دارد.

وی با اشاره به مسئولیت مدیران استان در مقابل مردم و توسعه استان یادآور شد: در لرستان توسعه شدنی است ولی در این راستا باید ظرفیتهای موجود در استان را شکوفا و در این مسیر به هم وصل کنیم.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری لرستان از توسعه استان به عنوان کاری "سهل ممتنع" یاد کرد و بیان داشت: با توجه به پتانسیلهای موجود در استان حرکت در مسیر توسعه آسان و در عین حال با توجه به عقب ماندگی های موجود سخت است.

وی ابراز امیدواری کرد که با حضور محمد اصلانی در مسئولیت معاونت امور عمرانی استانداری لرستان که دارای تجارب ارزشمندی در این حوزه هستند بتوان در زمینه عمرانی شاهد شکوفایی ظرفیتها و استفاده از فرصت ها بود.

کورانی فر یادآور شد: موفقیت در مسیر توسعه استان در گرو کار تیمی و هماهنگی بین بخشی همه دستگاهها است و باید همه مدیران در این زمینه احساس تکلیف کنند.

بنابر این گزارش در پایان این مراسم ضمن تقدیر از زحمات مجید کیان پور معاون قبلی امور عمرانی استانداری لرستان محمد اصلانی به عنوان معاون جدید هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان معارفه شد.