به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حجت‌الاسلام و المسلمین «حسن روحانی» رئیس‌جمهوری مراسم یادبود مرحوم آیت‌الله «محمد تقی نصیری» حضور یافت و به مقام شامخ وی ادای احترام کرد.



بر اساس این گزارش، رییس جمهوری به همراه محمد نهاوندیان رییس دفتر خود در مسجد نور حضور یافت و برای روح بلند و پرفتوح آیت الله نصیری علو درجات را از خداوند خواستار شد.



آیت الله نصیری از علما و رییس حوزه علمیه شهرستان سمنان بود که عمر شریف خود را در تبلیغ معارف اسلامی و قرآنی و هدایت مردم سپری کرد و دلسوزانه به تربیت طلاب و فضلای علوم دینی همّت گماشت.



مرحوم آیت الله نصیری روز جمعه (21 شهریور ماه جاری) در سن 83 سالگی بر اثر کهولت سن و عارضه مغزی در بیمارستان خاتم الانبیاء تهران دار فانی را وداع گفت.