به گزارش خبرگزاری مهر،امیر دریادار سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش در این مراسم با تأکید بر لزوم زنده نگهداشتن راه و خون شهدا، استفاده از تجربیات دوران هشت سال دفاع مقدس را امری ضروری دانست.

وی با بیان اینکه با توکل بر خداوند و بهره گیری از رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا(مدظله العالی) اراده آهنین نیروهای مسلح کشورمان بویژه کارکنان ولایتمدار نیروی دریایی راهبردی ارتش روز به روز مستحکم تر شده تصریح کرد: ما امروز این آمادگی را داریم که هر تهدیدی را در هر نقطه ای در اسرع وقت خنثی کرده و نسبت به آن واکنش نشان دهیم.

دریادار سیاری افزود: امنیت پایداری که امروز در جامعه شاهد آن هستیم و از نعمت های گرانمایه و دستاوردهای نظام شکوهمند انقلاب اسلامی ایران است مرهون خون شهدا، فداکاری های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و نیز هوشیاری و تلاش بی وقفه کارکنان نیروهای مسلح محسوب می شود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با اشاره به حضور مستمر و مؤثر ناوگروه های این نیرو در آب های آزاد و بین المللی خاطر نشان کرد: این نیرو که به همت شما جوانان مدال راهبردی بودن را از مقام معظم رهبری و فرماندهی معزز کل قوا دریافت کرده است به هیچ وجه جنگ و صلح نمی شناسد و همین امروز عزیزان ما در ناوگروه سی و یکم این نیرو مشغول اجرای مأموریت در دوردست ها و حفاظت از اقتصاد کشورمان در آب های بین المللی هستند که به تعبیر حضرت آقا این خود یک مجاهدت خاموش است.

وی خطاب به دانشجویان حاضر در مراسم از آنها به عنوان آینده سازان نیروی دریایی ارتش یاد کرد و گفت: این نیرو تمام تلاش خود را به کار می گیرد تا از ظرفیت و توانمندی همه شما عزیزان استفاده کرده و در راه اجرایی شدن تدابیر فرماندهی معظم کل قوا با قدرت تمام گام های مؤثری بردارد.

دریادار سیاری در پایان اذعان داشت: باید همیشه شکرگزار درگاه خداوند باشیم به خاطر سلامتی وجود ولی نعمت و فرمانده نستوهمان و از بارگاه ایزد متعال همواره خواستار استدام سایه بلند ایشان بر سر این نظام مقدس بخصوص نیروهای مسلح باشیم.

گفتنی است اجرای رژه توسط یگان های حاضر در میدان و نمایش عملیات اعتماد به نفس توسط دانشجویان سال دوم و سوم دانشگاه علوم دریایی حضرت امام خمینی(ره) نوشهر از جمله برنامه هایی بود که در این مراسم برگزار شد.