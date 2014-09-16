به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم دکتر نوروزی ،شهردار منطقه 18 با اشاره به اینکه برپایی جشنواره مشکات یکی از ابتکارات بسیار خوب معاونت اجتماعی است، اظهارداشت: ما بسیار خرسندیم که یکی از موضوعات محوری که همانا ساماندهی صنایع و مشاغل شهر است در منطقه 18درنظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه امیدواریم در کل مناطق 22گانه تهران وبا محوریت منطقه 18 فرهنگ جلوگیری از تکثیر جانوران مضر شهری نهادینه شود، ادامه داد: برای کنترل جانوران مضر شهری ما نباید به مبارزه فیزیکی و شیمیایی بسنده کنیم بلکه ما باید غذا و پناهگاه این جانور را مدیریت کنیم که این امر نیازمند جذب مشارکت شهروندان در کاهش تولید زباله وجلوگیری ازریختن آن در مکان های مختلف است.

وی در ادامه به برگزاری نشست مشترک شرکت ساماندهی، ستاد محیط زیست وشهرداری منطقه 18 برای کنترل آلودگی فاضلاب کارخانه شیر پاستوریزه در شادآباد خبرداد و گفت: با یافتن منشا فاضلاب اقدام به عملیات اصلاحی جهت رفع بوی بد فاضلاب شیر نمودیم و از این پس شاهد خداحافظی بوی نامطبوع از شادآباد خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: در طرح مشکات امسال همه باید با دوشعار انجام امور به صورت فاخر و جهشی منجر به جذب حداکثری شهروندان در این طرح شویم.

مهندس رضا قدیمی نیز در ادامه با بیان اینکه شهرداری منطقه 18 کارنامه بسیار مناسبی در بخش کنترل آلودگی کسب نموده است، تصریح کرد: جشنواره مشکات در منطقه 18 با محوریت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر اجرایی می شود که با وجود کارگاه های متعدد تولیدی کوچک وبزرگ اعم از درودگردی، مزاحمت های شغلی، کارخانجات لبنی، ریخته گری وشن و ماسه در منطقه فوق امیدواریم بتوانیم امور را پی ریزی کنیم.

وی خاطر نشان کرد: امیدواریم در 6ماه آینده با انجام آموزش های شهروندی بتوانیم شاهد توسعه فرهنگ ساماندهی صنایع و مشاغل شهر باشیم .

دکتر شاعری، رییس ستاد محیط زیست نیز با اشاره به مولفه شهر پایدار اظهارداشت: ارتقا محیط زیست شهری در سه بخش آب، خاک و تنوع زیستی از اهمیت فروانی در این بخش برخورداراست.

وی خاطرنشان کرد: امسال برآن هستیم تا مطابق با معیارها و استانداردهای محیط زیست مناطق مختلف تهران را در بخش عملکرد زیست محیطی طبقه بندی نماییم.

گفتنی است در پایان مراسم احکام اجرایی طرح مشکلات از سوی سرکار خانم دکتر شایق تهیه وتوسط شهردار منطقه 18 به مسئولان اجرایی این بخش در شرکت ساماندهی وشهرداری منطقه 18 اهدا شد.

لازم به ذکر است دکتر علوی، دبیرکل جشنواره مشکات نیز در این نشست تصریح کرد: هدف از اجرای طرح مشکات ارایه آموزش های شهروندی و فرهنگ سازی پیرامون فعالیت های 20نهاد خدماتی شهرداری تهران است که یکی از این نهادها شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر است .

وی خاطرنشان کرد: این 20 سازمان در 6 محور طبقه بندی شده اند که یکی از محورها بخش محیط زیست شهری است که شرکت ساماندهی به همراه سازمان پارکها، ستاد محیط زیست، سازمان مدیریت پسماند در این محور قرارگرفته اند وقرار است تا شهروندان پس از آموزش های شهروندی درباره فعالیت وخدمات این سازمان ها و شرکت ها آثار خود را در سه رده سنی به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.