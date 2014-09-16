به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام یاسمی با اعلام این مطلب گفت: با توجه به طرح قبلی که توسط استاد لرزاده بروی ورودی ها و داخل حیاط مسجد اجرا شده بود طرح جدید متناسب با همان طرح قبلی با آجر و کاشی هفت رنگ اجرا می شود.

وی با اشاره به تخریب کف جلو خوان مسجد و سرویس بهداشتی بیرونی مسجد، گفت: 2 رواق بسته و 7 رواق باز براساس قداست این عدد در مسجد امام حسین (ع) احداث می شود.

به گفته رئیس اداره زیباسازی شهرداری منطقه 7 کار محوطه سازی جلو خوان مسجد به مساحت 2 هزار مترمربع است.

وی با اشاره به اینکه نماسازی امام حسین (ع) به مساحت یکهزار مترمربع است، افزود: این طرح برگرفته از طرح های اسلیمی است و از آیات قرآنی و اسماء معصومین با خط کوفی بنایی و همچنین کتیبه با استفاده از کاشی هفت رنگ برای تزیین این نما استفاده خواهد شد.