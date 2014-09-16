به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر زند ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه بیستمین اجلاس سالیانه برنامه ریزی، تحقیقات و کشاورزی دیم کشور در زنجان با بیان اینکه عدم اصلاح الگوی مصرف در زمینه استفاده از آب در حوزه های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت چالش های زیادی برای کشور ایجاد کرده است افزود: بهره برداری بی رویه منابع در حوزه های مختلف آیندگان را با چالش های فراون روبه رو خواهد کرد.

وی با بیان اینکه حدود 95 درصد کشور جزو مناطق خشک و نیمه‌خشک است، توجه به توسعه بخش کشاورزی دیم را مهم و ضروری عنوان کرد و ادامه داد: وضعیت حال حاضر در زمینه آب و کشاورزی دیم نگران کننده است و برای پیشگیری از معضلات زیانبار ناشی از آن باید چاره اندیشی شود.

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه کشاورزی حفاظتی، ضرورتی برای تولید در مناطق خشک است گفت: تغییر اقلیم یکی از چالش‌های مهم عصر امروز است که با کشاورزی حفاظتی می‌توان با آن مبارزه کرد.

کشاورز گفت: کشاورزی حفاظتی حفظ رطوبت، خاک، منابع تولیدی است و همچنین کشاورزی حفاظتی یکی از اهداف کشاورزی پایدار است.