به گزارش خبرنگار مهر، این همایش که ظهر سه شنبه همزمان با هفته نکوداشت تبریز برگزار شد، با اعطای نشان تبریز به دو پزشک بزرگ تبریزی همراه بود.

دکتر سعید پناهی متولد 1318 شهر تبریز بوده و تاکنون مدیریت گروه جراحی اعصاب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی نایب رئیسی و عضو شورای عالی نظام پزشکی و ریاست شورای عالی نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته است.

دکتر سعید راد نیز متولد 1309 در تبريز بوده و هم اکنون با مرتبه استادي در دانشگاه علوم پزشكي تبريز فعالیت می کند.

دکتر محمدحسین مبیّن، پدر جذامیان ایران از دیگر پزشکانی بود که صبح امروز با اعطای لوح یادبود مورد تقدیر مجدد قرار گرفت، دکتر مبین پیش از در سال 91 "نشان تبریز" را از شهردار تبریز دریافت کرده‌است.

صادق نجفی در این مراسم اظهار داشت: اگر امروز تبریز را شهر حکیمان می نامند به برکت وجود گذشته درخشان این شهر در عرصه‌ طبابت و پزشکی است.

شهردار تبریز ادامه داد: قصد داریم با همت مسئولین اولین های جدیدی را در تبریز پدید آوریم و تاریخ آذربایجان را زنده کنیم.

وی همچنین از معاونت استانداری و ریاست دانشکده علوم پزشکی تبریز خواست که شهرداری را در جهت احیای ربع رشیدی یاری داده و مدیریت جهادی را برای توسعه‌ شهر تبریز در دستور کار قرار دهند.