به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یعقوبی ظهر امروز در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان اصفهان که در محل سالن جلسات مرکز صدا و سیمای اصفهان برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و با انتقاد از عدم توجه به فرهنگسازی در حوزه دفاع مقدس در سطح استان اصفهان اظهار داشت: اعتبارات میلیاردی زیادی در استان اصفهان و به بهانههای مختلف هزینه میشود و ضروری است که گوشهای از این اعتبارات به دفاع مقدس اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از رزمندگان و سرداران و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس از دنیا رفته و تعداد محدودی از آنها زنده هستند، افزود: این در حالی است که این گنجینههای اطلاعاتی عظیم روز به روز در حال از بین رفتن هستند و هیچ بهره برداری از اطلاعات این سرداران نمیشود.
معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به برخی نامهربانیها در خصوص حوزه نشر و اطلاع رسانی در حوزه دفاع مقدس اظهار داشت: برای مثال میتوان به تعطیل شدن نشریه "یاد ایام" که با موضوع دفاع مقدس به چاپ میرسید اشاره کرد که به دلیل کمبود اعتبار در حال حاضر تعطیل شده است.
اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: اعتبارات میلیاردی زیادی در استان اصفهان و به بهانههای مختلف هزینه میشود، ضروری است گوشهای از این اعتبارات به دفاع مقدس اختصاص یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یعقوبی ظهر امروز در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان اصفهان که در محل سالن جلسات مرکز صدا و سیمای اصفهان برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و با انتقاد از عدم توجه به فرهنگسازی در حوزه دفاع مقدس در سطح استان اصفهان اظهار داشت: اعتبارات میلیاردی زیادی در استان اصفهان و به بهانههای مختلف هزینه میشود و ضروری است که گوشهای از این اعتبارات به دفاع مقدس اختصاص یابد.
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