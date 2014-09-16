به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل یعقوبی ظهر امروز در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس در استان اصفهان که در محل سالن جلسات مرکز صدا و سیمای اصفهان برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس و با انتقاد از عدم توجه به فرهنگسازی در حوزه دفاع مقدس در سطح استان اصفهان اظهار داشت: اعتبارات میلیاردی زیادی در استان اصفهان و به بهانه‌های مختلف هزینه می‌شود و ضروری است که گوشه‌ای از این اعتبارات به دفاع مقدس اختصاص یابد.



وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از رزمندگان و سرداران و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس از دنیا رفته و تعداد محدودی از آنها زنده هستند، افزود: این در حالی است که این گنجینه‌های اطلاعاتی عظیم روز به روز در حال از بین رفتن هستند و هیچ بهره برداری از اطلاعات این سرداران نمی‌شود.



معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان در ادامه با اشاره به برخی نامهربانی‌ها در خصوص حوزه‌ نشر و اطلاع رسانی در حوزه دفاع مقدس اظهار داشت: برای مثال می‌توان به تعطیل شدن نشریه "یاد ایام" که با موضوع دفاع مقدس به چاپ می‌رسید اشاره کرد که به دلیل کمبود اعتبار در حال حاضر تعطیل شده است.