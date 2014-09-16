به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی نبوی بعد از ظهر سه شنبه در کارگاه آموزشی اقتصاد مقاومتی در یاسوج، ایران را مرکز محور مقاومت در منطقه دانست و اظهار داشت: پس از سال 57 قدرتی متکی به خدا و مردم شکل گرفت و در مقابل سلطه های جهانی مقاومت کرد و با تهدیدهای نظامی، اقتصاد و فرهنگی عقب ننشست.

وی بیان کرد: ایران در ابعاد سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و .. مقاومت را به خوبی به نمایش گذاشت و دشمنان به این مسئله بارها اقرار کرده اند.

وی اظهار داشت: ایران به رغم قدرت مقاومت و الگویی که در منطقه ایجاد کرده، در باب اقتصاد دارای چالش ها و نقاط ضعفی است که اکنون باید به دنبال مقاوم سازی اقتصادی کشور بود.

نبوی فلسفه اقتصاد مقاومتی را مقاوم سازی اقتصاد در برابر استکبار دانست و گفت: دشمن با شناخت ضعف کشور در بحث اقتصادی اقدام به تحریم ها برای ضربه زدن به نظام کرده است.

وابستگی به نفت مشکل اساسی اقتصاد کشور

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح اقتصاد مقاومتی پرداخت و گفت: اقتصاد مقاومتی اقتصاد ریاضتی نیست و هدف از آن دادن ریاضت به مردم نیست بلکه به دنبال بهبود وضعیت اقتصادی مردم است.

نبوی، برون‌نگر و درون‌زا، انعطاف پذیری، فرصت سازی، پویایی، رقابت پذیری و مردمی بودن را از مهمترین ویژگی های اقتصاد مقاومتی از نگاه رهبری ذکر کرد.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی در کنار انعطاف پذیری و توانمندسازی، آسیب پذیری کشور را در برابر ریسک ها و بحران های اقتصادی کاهش می دهد.

وی در ادامه دفع تهدیدهای دشمنان، رفع موانع و چالش های اقتصادی، تقویت کارآمدی و انعطاف پذیری و تحقق پیشرفت و اهداف چشم انداز را از اهداف اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اقتصاد نفتی را یکی از مشکلات کشور دانست و گفت: در این نوع اقتصاد با کاهش و یا افزایش فروش نفت، اقتصاد دچار مشکل می شود.

نبوی به راهکارهای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: متأسفانه در شاخص‌های فضای کسب و کار وضعیت نگران‌کننده‌ای داریم و برای رقابت‌پذیری در فضای کسب و کار نیاز به کار و تلاش بیشتر است.

وی بهبود فضای کسب و کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی، ریشه کنی بازارهای غیر مولد، رونق بخشی به تولید، تقویت اقتصاد دانش بنیان، بهره وری حداکثری از نقاط قوت داخلی و فرصتهای منطقه ای و جهانی و .. را از راهکارهای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی دانست.