به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم نصری ظهر سه‌شنبه در جلسه مشترک بانک‌ها و دستگاه‌های متولی اشتغال در استان با بیان اینکه در حال حاضر دولت توان تولید کامیون حمل کالا را ندارد، اظهار کرد: در سال جاری دولت مجوز خرید کامیون با عمر سه سال را ابلاغ کرده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های مسافربری خراسان جنوبی ادامه داد: خراسان جنوبی اولین استانی است که نسبت به خرید کامیون با عمر سه سال از کشور افغانستان اقدام کرده که در این زمینه کشور افغانستان نیز اعلام آمادگی کرده است.

نصری با اشاره به اینکه برای خرید کامیون با کارکرد سه سال شرکت‌های حمل و نقل استان به کشور افغانستان معرفی شده‌اند، بیان کرد: دولت مجوز خرید کامیون از کشور افغانستان را برای خراسان جنوبی صادر کرده است.

وی یادآور شد: محدودیت در خرید کامیون از کشور خاصی نداریم و خراسان جنوبی به دلیل همجواری با کشور افغانستان درخواست خرید کامیون را از این کشور کرده است.

12 میلیارد تومان تسهیلات برای توسعه گردشگری استان در نظر گرفته شده است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز در این جلسه اظهار کرد: در سال جاری از محل منابع صندوق توسعه ملی در قالب صنعت گردشگری مجوز 12 میلیارد تومان تسهیلات برای خراسان جنوبی گرفته شده است.

حسن رمضانی افزود: تاکنون از محل این تسهیلات سه میلیارد تومان برای شهرستان طبس و شش میلیارد تومان برای شهرستان بیرجند مصوب شده که تاکنون از طرف بانک عامل این تسهیلات آزاد نشده است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه صنعت گردشگری در مراحل ابتدای سودآوری خود است باید سهم بخش گردشگری از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی دنبال شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به اینکه صنعت گردشگری در خراسان جنوبی باید به صورت ویژه مورد توجه مسئولان استانی قرار گیرد، گفت: در حال حاضر اعتبارت بخش گردشگری خراسان جنوبی پایین است که توسعه بخش گردشگری استان با کمبود اعتبار محقق نخواهد شد.