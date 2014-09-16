به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قربانی عصر سه شنبه طی یک دیدار مردمی در بندر کیاشهر افزود: در برخی از روستاهای گیلان هنوز با تانکر آبرسانی می شود.

وی همچنین اظهارداشت: بعد از گذشت 35 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران هنوز 11 روستای شهرستان آستانه اشرفیه فاقد آب سالم و بهداشتی است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در حوزه گاز یک تفاهم نامه ای بین مدیریت گاز استان، فرمانداری آستانه اشرفیه و نماینده مردم این شهرستان در مجلس شورای اسلامی منعقد شد مبنی بر اینکه تا پایان سال 1392 تمامی روستاهای آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر از نعمت گاز طبیعی بهره مند شوند ولی این مهم تحقق پیدا نکرد.

وی افزود: ایران یک کشور تک محصولی است و تحریم ها خیلی به کشور آسیب رساند و امروز خیلی از پروژه های عمرانی در کلان کشور متوقف هستند.

قربانی بیان داشت: وزیر نفت قول مساعد داد تمامی روستاهای کشور به ویژه روستاهای استان گیلان تا پایان سال 1395 گاز رسانی شود و این برنامه بر اساس واقعیت های کشور تدوین شده است.

وی تصریح کرد: در شهرستان آستانه اشرفیه 37 روستا فاقد گاز طبیعی هستند که این روستاها تا پایان نیمه نخست سال 1395 از نعمت گاز برخوردار می شوند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: در این شهرستان 452 کیلومتر راه روستایی وجود دارد که 60 درصد این راه ها از نعمت آسفالت بهره مند هستند.

وی افزود: قدمت آسفالت برخی راه های روستایی این شهرستان افزون بر 30 سال بوده و نیاز به ترمیم و بازسازی دارد.

قربانی اذعان داشت: مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 1393 در یک حرکت انقلابی تبصره 22 ماده 180 را به تصویب رساند.

وی اشاره کرد: از محل این تبصره امسال دو میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت راه های روستایی شهرستان آستانه اشرفیه اختصاص یافت و این میزان اعتبار می تواند تحول بزرگی در آسفالت راه روستایی ایجاد کند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: این میزان اعتبارات پاسخگوی انتظارات، توقع های بجا و درست تمامی مردم نیست چرا که یک کیلومتر آسفالت امروز به 300 میلیون تومان اعتبار نیاز دارد.

وی ادامه داد: تورم و کمبود نقدینگی در بخش تولید، صنعت، کشاورزی، توسعه زیر ساخت ها و غیره مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده است از اینرو می طلبد مسئولان به این مهم توجه جدی داشته باشند.