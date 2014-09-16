به گزارش خبرنگار مهر، سيدحسين سادات موسوي ظهر سه شنبه در نشستي خبري اظهار داشت: معادن از عوامل تخريب محيط زيست به شمار مي روند و هم گونه هاي گياهي و هم گونه هاي جانوري را در معرض تهديد جدي قرار داده اند .

وي بيان كرد: از زماني كه الزام دريافت استعلام از محيط زيست براي صدور مجوز بهره برداري از معادن حذف شد، شاهد افزايش روزافزون درخواست هاي معدني در استان يزد هستيم به نحوي كه اكنون شش هزار درخواست بهره برداري از معدن در ادارات مرتبط وجود دارد.

سادات موسوي تصريح كرد: اگر مجوز براي اين شش هزار درخواست صادر شود، بايد فاتحه حيات وحش استان يزد را خواند و اين امر فاجعه اي غيرقابل جبران براي حيات وحش استان يزد محسوب خواهد شد.

خشكسالي معضل جدي محيط زيست استان يزد/ احياي 100 آب انبار براي حيات وحش استان

وي در بخش ديگري از سخنان خود از خشكسالي به عنوان ديگر معضل زيست محيطي در استان يزد ياد كرد و اظهار داشت: خشكسالي بسياري از گونه هاي گياهي و جانوري را در معرض خطر قرار داده و علاوه بر به هم ريختن چرخه غذايي طبيعت و حيات وحش، سبب بروز و افزايش آتش سوزي در مراتع نيز شده است.

مديركل محيط زيست استان يزد خاطرنشان كرد: البته تاكنون هيچ گزارشي مبني بر تلف شدن حيات وحش به دليل خشكسالي نداشته ايم زيرا بيش از 100 آب انبار در مناطق حفاظت شده يزد احيا شده اند .

وي با بيان اينكه گونه هاي گياهي استان يزد كه تعداد زيادي از آنها در فهرست گونه هاي نادر و در معرض تهديد هستند، به خاطر خشكسالي در معرض خطر جدي قرار گرفته اند، يادآور شد: 80 درصد گونه هاي شناسايي شده در منطقه شيركوه وجود دارد.

وي عنوان كرد: در منطقه شيركوه 100 گونه گياهي شناسايي شده كه 50 گونه آن خاص شيركوه و در ساير مناطق استان يافت نمي شود به همين دليل اين منطقه نيازمند توجه و اعتبارات ويژه است.

شناسايي 12 گونه جانوري در معرض تهديد در استان يزد

سادات موسوي در مورد حيات وحش استان يزد نيز اظهار داشت: در حال حاضر در استان يزد 12 گونه جانوري در معرض خطر انقراض هستند كه از آن جمله مي ‌توان به يوزپلنگ آسيايي، هوبره، كاراكال، آهو، جبير، شاه روباه، روباه شني، گربه شني، بالابان، گورخر ايراني، زاغ بور و گربه پالاس اشاره كرد.

وي با بيان اينكه وضعيت يوزپلنگ آسيايي از هوبره به مراتب وخيم‌ تر است، خاطرنشان كرد: با اين وجود، استان يزد به دليل بهره‌ مندي از چند زيستگاه مناسب براي زندگي يوزپلنگ آسيايي، يكي از نقاط اميد براي نجات اين گونه در معرض تهديد به شمار مي ‌رود.

مديركل محيط زيست استان يزد در مورد هوبره نيز بيان كرد: هوبره نيز از نمادهاي محيط زيست استان يزد است و گرچه يوزپلنگ و هوبره هر دو نماد محيط زيست استان يزد هستند اما اينكه به نظر مي‌ رسد هوبره كمتر مورد توجه قرار گرفته، به خاطر وضعيت نسبتا بهتر اين گونه نسبت به يوزپلنگ آسيايي است.

وی در مورد آلودگي هاي زيست محيطي نيز اظهار داشت: در استان يزد دو گونه آلودگي شامل ریزگردها و آلودگی‌های صنعتی وجود دارد كه این آلودگی ‌ها حداقل از 20 سال گذشته وجود داشته است.