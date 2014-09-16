به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر اسداله رجب افزود: با توجه به افزايش مصرف مواد مخدر صنعتي و هشدارهاي متعدد از سوي مسوولان و كارشناسان، انجمن ديابت ايران در زمينه اجتماعي كردن اين معضل بزرگ مي‌تواند فعال و پيشقدم باشد.



وي با اشاره به فعاليتهاي اين انجمن و برگزاري نشست‌هاي آموزشي با بيماران مبتلا به ديابت و خانواده‌هاي آنان اظهار داشت: كارشناسان ما مي‌توانند در حاشيه اين نشست‌هاي آموزشي، آنان را با عوارض خطرناك مواد مخدر كه گفته مي‌شود روزانه سه نفر بر اثر مصرف اين مواد مي‌ميرند، آگاه كند تا هوشيارتر به اين موضوع توجه كنند.



رجب با بيان اينكه مصرف مواد مخدر صنعتي مانند ديابت كه از آن به عنوان قاتل خاموش نامبرده مي‌شود، كشنده و مرگ آور است ، ادامه داد: بايد براي مبارزه با مواد مخدر مردم را در اين مسير همگام و اطلاع‌رساني‌ها را وسيع‌تر كرد.



رئيس انجمن ديابت ايران اختلالات در خواب و سيستم عصبي و گوارش را از مهمترين عوارض مصرف مواد مخدر صنعتي بيان كرد.



رجب، اضطراب همراه با تنگي نفس، احساس خفگي، تپش و ناراحتي در قلب، احساس درد و ناراحتي در شكم و درد در ساير قسمت‌هاي بدن را نيز از ديگر عوارض مصرف مواد مخدر صنعتي نام برد.