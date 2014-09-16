به گزارش خبرنگار مهر، الياس تاج‌الديني بعدازظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: بررسي عملكرد يك ماهه پليس حفاظت از اراضي زراعي و باغي در اين اين استان نشان مي دهد كه اين پليس به خوبي از عهده وظايف محوله بر مي‌آيد.

وي با بيان اينكه اين پليس با تغيير كاربري اراضي كشاورزي و ساخت و سازهاي غيرمجاز در اراضي زراعي و باغي مبارزه مي‌كند، ادامه داد: با اين اقدام موثر جلوي بسياري از تخريب‌ها در حوزه كشاورزي گرفته خواهد شد.

مدير امور اراضي سازمان جهاد كشاورزي كهگيلويه و بويراحمد همچنین گفت: امور اراضی با عملکرد موفقی که در سالیان اخیر داشته دیگر یک نام نیست و نقش مهمی در توسعه بخش کشاورزی دارد.

تاج‌الدینی این اقدام را امیدبخش توصیف کرد و افزود: در حوزه فرهنگ‌سازی نیز به گونه‌ای عمل شده است که عمده مردم در این عرصه خود را دلسوز می‌دانند.

وی به روز شدن خدمات‌دهی در امور اراضی را یکی از رویکردهای این نهاد دانست و بیان داشت: در همین راستا سیستم بایگانی اسناد از حالت سنتی و دستی خارج شده و سیستم مکانیزه و به روز تا اوایل مهر ماه جایگزین آن خواهد شد.