به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام و المسلمین سیدعباس قرشی ظهر امروز در نشست خبری ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس استان اصفهان با اشاره به برخی برنامه‌های در نظر گرفته شده برای این هفته توسط یگان‌های مختلف ارتش در استان اصفهان اظهار داشت: همایش تجلیل از سربازان نمونه در تمام یگان‌های ارتش، برگزاری محفل انس با قرآن، برگزاری جلسات بصیرت افزایی سیاسی تمام مدیران در نیروها و یگان‌های ارتش و تجلیل از جانبازان اردگاه شهید مطهری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده برای این ایام است.



وی در ادامه با اشاره به اجرای رژه یگان‌های ویژه نیروهای مسلح استان اصفهان در روز 31 شهریور ماه سال جاری بیان داشت: این رژه در شهرهای اصفهان کاشان و شهرضا اجرایی خواهد شد.



نماینده سازمان عقیدتی، سیاسی ارتش منطقه 4 کشور با اشاره به برگزاری رژه نیروهای مسلح در شهر شاهین شهر نیز گفت: این رژه برای اولین بار و در بعد از ظهر روز 31 شهریور ماه در این شهر برگزار می‌شود.



وی برگزاری همایش تجلیل از فرماندهان دفاع مقدس و همایش پیاده روی خانواده كاركنان ارتش در سایت نظامی مهدیه شاهین شهر را از دیگر برنامه‌های یگان‌های ارتش استان برای بزرگداشت هفته دفاع مقدس عنوان کرد و افزود: نمایشگاه دفاع مقدس شامل غرفه تجهیزات نظامی، غرفه عفاف و حجاب، عملیات روانی و جنگ نرم، غرفه معرفی گروه تكفیری داعش و غرفه ثبت خاطره نیز در ایام هفته دفاع مقدس در خیابان شهدای صفه برپا می شود.