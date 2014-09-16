به گزارش خبرنگار مهر، سعید حاجی زاده ظهر سه شنبه در آیین بهره برداری از بزرگترین سالن سرپوشیده اسکیت خاورمیانه اظهار داشت: شهرداری تبریز و شورای شهر توجه ویژه ای به مقوله ورزش و به خصوص توسعه زیرساخت های ورزشی دارند و طی چندین مدت اخیر نیز حرکات خوبی در این راستا انجام شده است.

وی ادامه داد: علاوه بر 17 میلیارد ریال تصویب شده برای توسعه زیرساخت، 13 میلیارد ریال نیز به حوزه ورزش قهرمانی و همگانی اختصاص داده شده است که این امر نشان از توجه ویژه به موضوع ورزش همگانی دارد تا تمامی مردم و به خصوص جوانان از امکانات ورزشی استفاده بکنند.

حاجی زاده افزود: با فعال کردن ورزش همگانی در استان شاهد شور و نشاط مضاعف در سطح شهر خواهیم بود که این امر لازمه یک شهر توسعه یافته و زیبا است.

سخنگوی شورای شهر تبریز همچنین در بخشی از سخنان خود از احیای دوباره باشگاه ماشین سازی تبریز خبر داد و گفت: با موافقت شهردار این تیم دوباره احیا شده و زیر نظر شهرداری به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

این سالن که بزرگترین و استانداردترین سالن سرپوشیده اسکیت خاورمیانه است، به زودی پس از عملیات تکمیلی به بخشی مجزا برای بانوان نیز تجهیز خواهد شد .

در آیین افتتاح این سالن، مقرر شد بخشی از این سالن برای دسترسی بیشتر و آسان تر جوانان و شهروندان تبریزی به اسکیت روی یخ نیز مجهز شود.