به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع عربی از انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در گذرگاه باب السلامه در نزدیکی میان سوریه و ترکیه خبر دادند.

در جریان این انفجار هفت نفر کشته شدند.جزئیات بیشتری درخصوص این حادثه منتشر نشده است.