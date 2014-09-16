به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع عربی از انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در گذرگاه باب السلامه در نزدیکی میان سوریه و ترکیه خبر دادند.
در جریان این انفجار هفت نفر کشته شدند.جزئیات بیشتری درخصوص این حادثه منتشر نشده است.
رسانه های عربی از انفجار یک دستگاه خودرو بمبگذاری شده در مرز ترکیه و سوریه که هفت کشته به جا گذاشت، خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، منابع عربی از انفجار یک خودرو بمبگذاری شده در گذرگاه باب السلامه در نزدیکی میان سوریه و ترکیه خبر دادند.
در جریان این انفجار هفت نفر کشته شدند.جزئیات بیشتری درخصوص این حادثه منتشر نشده است.
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