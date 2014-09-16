به گزارش خبرنگار مهر، سید نعمت‌الله حقیقی ظهر سه‌شنبه در جلسه مشترک بانک‌ها و دستگاه‌های متولی اشتغال خراسان جنوبی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری اظهار کرد: برای تجهیز بانک‌ها در استان به سه هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در حل مشکلات واحدهای تولیدی مشارکت کنند، افزود: بانک‌ها در این زمینه باید بنگاه‌های اقتصادی را حمایت کنند.

حقیقی ادامه داد: زیرساخت‌های توسعه‌ای در استان به‌ گونه‌ای بوده که جذب سرمایه‌گذار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.

وی اظهار کرد: یکی از خواسته‌های ما از بانک‌ها مشارکت در حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی است که این مشارکت نه تنها در سودآوری واحدها بلکه در حل مسئله بانک‌ها نیز انجام شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: زیرساخت‌های توسعه استان به گونه‌ای است که اگر مدیران، بانک‌ها و واحدهای تولیدی حمایت نشوند به قطع یقین سرمایه‌گذار وارد استان نخواهد شد.

حقیقی با بیان اینکه باید کمیته پایش واحدهای صنعتی در خراسان جنوبی راه‌اندازی شود، گفت: این کمیته باید متولی بانک‌های عامل و واحدهای تولیدی بوده و مشکلات آنها را پیگیری کند تا مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان کاهش یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی تصریح داد: طی 10 روز آینده تک‌تک واحدهای تولیدی و صنعتی سطح استان پایش می‌شوند تا مسائل و مشکلات آنها به زودی حل و فصل شود.

حقیقی با اشاره به اینکه نباید مشکلات واحدهای تولیدی توسط بانک‌ها تشدید شود، بیان کرد: بانک‌ها می‌توانند یک طرح تولیدی را با استفاده از بندها و تبصره‌های موجود معطل و یا اجرا کنند.

وی در پایان یادآور شد: معرفی یک کارشناس از بانک‌های خراسان جنوبی به تهران در زمینه جذب سرمایه‌گذار تاثیرگذار است.