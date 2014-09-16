​به گزارش خبرگزاری مهر،محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز سه شنبه در هشتمین نشست علمی و تخصصی دانش توسعه چهارمحال و بختیاری در شهرکرد با بیان اینکه در سال های اخیر کشور با خشکسالی و بحران کم آبی شدید مواجه شده از شخصیت های سیاسی کشور خواست از دامن زدن به مسائلی که باعث سیاسی شدن مسائل آب می شود، پرهیز کنند.



وی اظهار داشت: مردم ایران همه متعلق به یک فرهنگ هستند و باید از طرح برخی تفکرات سیاسی و قومی که باعث ایجاد تفرقه بین مردم می شود، جلوگیری کرد.





رضایی ادامه داد: برنامه ریزی و سیاست های غیرکارشناسی سال های گذشته برای دریاچه ارومیه، منجر به خشکی آن شد.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: خشکی دریاچه ارومیه هم اکنون مسئولان را بر آن داشته تا اجرای 15 سد و برنامه ریزی های اولیه برای اجرای حدود 20 تا 30 سد دیگر در محدوده این دریاچه را تعطیل کنند.



رضایی تصریح کرد: اجرای سد 'گتوند' نیز با بیش از دو هزار میلیارد تومان هزینه، خسارت های چند برابری هزینه اجرایی آن را به دنبال داشته است.



به گفته وی، با اجرای سد گتوند هر سال 15 متر نمک به سطح می رسد و تهدید جدی برای 600 هزار هکتار زمین زراعی تا پنج سال آینده است.



وی تصریح کرد: رسیدن به توسعه پایدار یک پدیده اجتماعی است و تا مشارکت جمعی نباشد، آبادانی صورت نمی گیرد.



این نشست با حضور جمعی از مسوولان و فعالان اقتصادی استان چهارمحال وبختیاری در شهرکرد برگزار شد.