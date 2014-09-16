به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران به برنامه ها و تمهیدات اداره کل آموزش و پرورش لرستان برای سال تحصیلی جدید اشاره کرد و اظهار داشت: آموزش و پرورش لرستان با 14 هزار کلاس درس این آمادگی را دارد که در قالب کمیته های پنجگانه ساماندهی نیروی انسانی، تبلیغ و توجیه، تعمیر و تجهیز، ارزیابی و نظارت و تائید صلاحیت ها سال تحصیلی پر از مهر و نشاط را در اول مهر ماه آغاز کند.

وی عنوان کرد: آموزش و پرورش لرستان با یک فرهنگ جهادی و جهادی فرهنگی قصد دارد هیچ کودک بازمانده از تحصیلی از مهر 93 در هیچ روستایی از استان وجود نداشته باشد بطوریکه برنامه ریزی کرده ایم در روستاهایی که حتی یک دانش آموز در آن وجود دارد مدرسه برقرار شود.

توزیع کتب درسی ابتدایی و متوسطه اول و دوم

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه مهر ماه امسال 300 هزار دانش آموز لرستانی به مدرسه خواهند رفت اضافه کرد: آموزش و پرورش استان با 30 هزار پرسنل و چهار هزار و 200 آموزشگاه در قالب 24 منطقه و شهرستان آماده ارائه خدمات به این تعداد دانش آموزان خواهند بود.

کریمی فر به وضعیت توزیع کتب درسی در لرستان اشاره کرد و بیان داشت: کتب درسی در استان به دو شکل توزیع شده به طوریکه در دوره ابتدایی یک میلیون و 400 هزار جلد کتاب در شش پایه در سطح آموزشگاه ها توزیع شده است.

وی عنوان کرد: تنها در پایه چهارم کتاب ریاضی چاپ نشده است که به محض چاپ آن را در اختیار دانش آموزان این مقطع قرار خواهیم داد.

کریمی فر تصریح کرد: دوره متوسطه اول و متوسطه دوم در 20 شهریور و همزمان با سراسر کشور در 273 نمایندگی فروش کتاب کار توزیع کتاب را آغاز کرده و تا کنون مشکلی در نحوه توزیع کتاب وجود نداشته است.

560 معلم ابتدایی در سطح لرستان کمبود داریم

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان به دغدغه های این سازمان در بعد تامین نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: با توجه به تغیر ساختار شش - سه - سه در آموزش و پرورش و اضافه شدن یک پایه به دوره ابتدایی دچار کمبود نیرو در این پایه هستیم بطوریکه 560 معلم ابتدایی در سطح استان کم داریم.

کریمی فر در اینباره افزود: کمبود معلم در پایه ابتدایی در حالی است که در دوره متوسطه اول هزار و 154 دبیر مازاد وجود دارد چون در این دوره یک پایه نسبت به قبل کم شده است.

وی ادامه داد: در دوره متوسطه دوم نیز 351 دبیر مازاد در برخی رشته ها وجود دارد و با کمبود 525 دبیر در برخی رشته ها مواجه هستیم بنابراین بیشترین دغدغه آموزش و پرورش لرستان در بحث تامین نیروی انسانی مربوط به مقطع ابتدایی است.

تاسیسات شوفاژ بسیاری از مدارس استان راه اندازی شد

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در خصوص تجهیزات آموزشی مدارس و هوشمند سازی آنها گفت: در این خصوص نیز توانسته ایم اکثر مدارس سطح استان را هوشمند کرده و هم توزیع متوازنی در تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها داشته باشیم و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد هر چند که برای رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز فاصله زیادی وجود دارد.

کریمی فر اضافه کرد: برای تجهیز فضاهای آموزشی نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است به طوریکه استفاده از بخاری های چکه ای در مدارس ممنوع شده و محور کار را به سمت بخاری های کاربراتی و بخاری های تابشی سوق داده ایم و حدود دو هزار و 500 بخاری را در مدارس استان توزیع کردیم.

وی افزود: تاسیسات شوفاژ و نصب رادیاتورها ایمن ترین وسیله گرمایشی برای آموزشگاه ها هستند که در این راستا تابستان امسال تاسیسات شوفاژ بسیاری از مدارس را راه اندازی کردیم.

اجرای طرح نشاط مدرسه در برخی مدارس ابتدایی لرستان

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان به بیان ویژگی های طرح "نشاط مدرسه" پرداخت و عنوان کرد: طرح نشاط مدرسه در دو هزار مدرسه کشور در حال اجرا است که در این طرح دانش آموزان بدون کیف و کتاب وارد مدرسه شده و در برنامه های غنی سازی اوقات فراغت و کلاس های آموزشی شرکت می کنند.

کریمی فر افزود: طرح نشاط مدرسه اختیاری بوده و تعدادی از مدارس ابتدایی خرم آباد نیز در این طرح شرکت خواهند کرد.

وی به چگونگی اجرای هوشمند سازی مدارس لرستان اشاره کرد و گفت: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه می بایست تمامی مدارس تا پایان سال 94 هوشمند شوند که تا کنون 38 درصد از مدارس لرستان هوشمند شده اند و امیدواریم امسال بتوانیم 15 درصد دیگر از مدارس استان را هوشمند کنیم.

مصمم به یک شیفته کردن مدارس استان هستیم

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: ما بدنبال مهندسی هوشمند سازی در مدارس لرستان هستیم بطوریکه هوشمند سازی 100 درصد توانمند، پویا و به روز باشد بطوریکه تاخیر، غیبت، نمرات و گنجینه سوالات در این هوشمند سازی تعریف شوند و از طریق پیامک و ایمیل در اختیار دانش آموزان و اولیای آن ها قرار گیرند.

کریمی فر یک شیفته کردن مدارس را عاملی برای ارتقاء کیفیت آموزشی دانست و بیان داشت: مصمم هستیم مدارس استان را تک شیفته کنیم بطوریکه در شیفت مقابل کلاس های فوق برنامه و کلاس های کنکور برگزار کرده و با در اختیار گذاشتن گنجینه سوالات به دانش آموزان کیفیت اموزشی را بالا ببریم.