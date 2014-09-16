به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان بعد از ظهر سه شنبه در همایش "تبریز شهر حکیمان و نکوداشت پیشگامان سلامت" اظهار داشت: اگر به شکل دقیقی به مسئله پزشکی نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که فاصله زیادی با مدیریت علمی به سبک ربع‌رشیدی داریم.

وی ادامه داد: در آن زمان این دانشگاه پذیرای دانشجویانی بود که به شکل جدی در پی تحقیق در خصوص علم پزشکی بوده و حتی طبق سندهایی می توان گفت در آن دوران، دروس این دانشگاه در هفت زبان زنده دنیا ارائه میشد و به همین دلیل قطب پزشکی جهان را بر عهده داشت.

پزشکیان افزود: هرچند هم اکنون نیز متخصصان خوبی در کشور وجود دارند که باید از توانایی های بالای این پزشکان استفاده کرده و با استفاده از تجربیات گذشته گامی برای توسعه پزشکی کشور برداریم که در این خصوص شهر تبریز می تواند به عنوان یک قطب معرفی شود.

وی ادامه داد: هم اکنون در مسائلی همچون بیمه و حجم تبدیل‌های علمی به صنعت، فاصله چشمگیری داریم که باید برای حل این مشکلات بکوشیم و تا زمانی که راه حلی برای این مشکلات نیافته ایم، نمی توان انتظار چشم انداز خوبی از پزشکی کشور داشت.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به پتانسیل های بزرگ پزشکی در تبریز گفت: وجود متخصصانی همچون دکتر مبین پدر جذامیان ایران افتخاری برای این شهر باست.