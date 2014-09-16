به گزارش خبرنگار مهر، کاظم لطفی عصر سه شنبه در نشست بررسی وضعیت آب شهرهای استان افزود: در حال حاضر چهار هزار و 150 لیتر در ثانیه آب در گیلان تولید می شود که از این مقدار دو هزار و 500 لیتر در ثانیه از منابع سطحی و هزار و 650 لیتر در ثانیه از چاه های عمیق است.

وی همچنین اظهارداشت: در یک بازه زمانی 10 ماهه ظرفیت آب استان هزار لیتر بر ثانیه افزایش پیدا می کند.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان گفت: با احتساب این هزار لیتر بر ثانیه مجموع ظرفیت آب استان به پنج هزار و 150 لیتر بر ثانیه می رسد که یک تولید پایدار برای سه سال آتی استان خواهد بود.

وی افزود: شرکت آب و فاضلاب شهری برای افق پنجاه ساله استان برنامه های اجرایی خوبی تدوین کرده است.

لطفی تصریح کرد: با توجه به وضعیت خشکسالی که در سراسر کشور حاکم است و اغلب ملت ایران در معرض تنش خشکی قرار دارند خوشبختانه با مدیریت اصولی و تلاش شبانه روزی مسئولان استان شهروندان این خطه شمالی با مشکل محدودیت منابع آبی مواجه نبوده اند.

وی گفت: گیلان منابع آبی قابل دسترس دارد ولی هزینه های احداث تاسیسات برای استحصال آب بسیار سنگین است.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری گیلان از احداث تصفیه خانه آب به روش بی او تی با ظرفیت سه هزار لیتر در ثانیه در استان خبر داد و افزود: این پروژه که 70 درصد آب آشامیدنی شهرهای استان گیلان را تامین می کنددر یک بازه زمانی چهارساله به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: در پایان سال چهارم از این تصفیه خانه شش هزار لیتر بر ثانیه آب تولید خواهد شد.

لطفی بیان داشت: این تصفیه خانه آب شهرهای رشت، انزلی، خمام، لاهیجان، سیاهکل، لنگرود، کیاشهر، آستانه اشرفیه و روستاهای مسیر را تحت پوشش قرار می دهد.

وی اظهار داشت: آبرسانی به شهرهای فومن، صومعه سرا و شفت طی یک برنامه پنج ساله، شهر تالش توسط چاه فلمن و آبرسانی به شهر آستارا از رودخانه آق چای انجام می شود.