به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی بعداز ظهر سه شنبه در همایش اقتصاد مقاومتی در یاسوج اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار یکی از مولفه های مهم اقتصاد مقاومتی است و تا فعالین اقتصادی و کار آفرینان نتوانند وارد چرخه فعالیت شوند، اقتصاد مقاومتی محقق نمی شود.

وی کمک به سالم سازی اقتصاد و حذف روزنه های فساد انگیز را ضروری دانست و بیان داشت: اصلاح قوانین و مقررات و نظارت بیشتر می تواند به بهبود فضای کسب و کار کمک کند.

خادمی احترام به سرمایه گذار و بسترسازی برای سرمایه گذار را از سیاست های اصلی مجموعه مدیریت استان دانست و بیان کرد: در زمانی که دولت خود اقدام به سرمایه گذاری می کرد، اتفاقی در این استان نیفتاد و اکنون به دلیل محدودیتها، دولت قادر به سرمایه گذاری نیست.

وی اظهار داشت: براین اساس لازم است فضایی بهتر و همکاری و تلاش بیشتری نسبت به سایر استانها انجام داد تا دیگران این استان را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند.

امنیت سرمایه گذاری در استان بسیار بالاست

استاندار استان تاکید کرد: امنیت سرمایه گذاری در این استان بسیار بالاست و به دنبال ارتقای هرچه بیشتر آن در راستای تسریع در کارها و کاهش سلیقه ها در بهبود فضای کسب و کار هستیم.

خادمی گفت: هم اکنون سرمایه گذاران بسیار خوبی تمایل به سرمایه گذاری در استان دارند و بسترهای لازم برای سرمایه گذاری آنان مهیاست.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه این استان در برخی از حوزه ها دارای عقب ماندگی تاریخی است، اظهار داشت: در برخی بخش ها این استان دیرتر از سایر استانها کارش را آغاز کرد اما در حوزه های جدید همچون فناوری اطلاعات، فعالیتش با دیگر استانها شروع شد و دلیلی برای عقب ماندگی در این بخش وجود ندارد.

تنها استانی که پارک علم و فناوری ندارد

خادمی تصریح کرد: این استان تنها استان در کشور است که پارک علم و فن آوری ندارد و در این زمینه عقب مانده است.

وی توسعه شرکتهای دانش بنیان، بهبود کمی و کیفی دانشگاههای استان و توسعه فناوری اطلاعات را از جمله برنامه های در دست اقدام عنوان کرد.

خادمی همچنین به توسعه امنیت غذایی در استان اشاره کرد و بیان داشت: در برخی حوزه ها در این زمینه وضع استان مطلوب است و جزء صاردکنندگان به شمار می رود که از آن جمله می توان به گوشت قرمز و میوه ها اشاره کرد.

وی توسعه محصولات ارگانیک را از دیگر برنامه ها در بخش کشاورزی عنوان کرد و بیان داشت: در برنامه چهار ساله توسعه استان، جهاد کشاورزی موظف شده که در برخی مناطق اقدام به تولید محصولات ارگانیک کند.

استاندار همچنین حمایت از تولید داخلی، پیگیری طرح های راکد، توسعه صادرات، ایجاد منطقه اقتصادی در گچساران، توسعه گردشگری و رشد ورود گردشگران داخلی و خارجی را از دیگر برنامه ها در استان عنوان کرد.

وی با اشاره به قابلیت های استان در بخش گردشگری گفت: شهرستانهای بویراحمد و دنا بهترین نقطه آب و هوایی در جنوب و جنوب غربی کشور هستند و می توانند نیازهای گردشگری استانهای جنوبی و گرمسیری را مرتفع کنند.