به گزارش خبرنگار مهر، هیئت وزیران در جلسه 19 شهریور 1393 به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد مبلغ 40 میلیارد ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (ش) ماده 224 قانون برنامه پنجم توسعه برای تأمین هزینه های پشتیبانی، آواربرداری و ارائه خدمات فنی و مدیریتی در مناطق خسارت دیده در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گیرد تا برابر قوانین و مقررات اقدام شود.

بر اساس مصوبه هیئت وزیران، این متن جایگزین تصویب نامه شماره 42221/ت 50775 ه مورخ 93.04.18 می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 23 شهریور 1393 به وزارتخانه های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ کرد.