به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سجادپور ظهر سه شنبه در نشست بررسی مشکلات دانشکده نفت و گاز گچساران اظهار داشت: رسیدگی به موانع رفاهی موجود تنها با همکاری نهادها امکان پذیر است و در این زمینه وظایف هر اداره به طور مشخص ارائه شده است.

سجادپور با بیان اینکه خدمات آسفالت، گازرسانی، خوابگاه دانشجویی، سرویس ایاب و ذهاب و سیستم آموزشی از مهمترین مشکلات دانشکده نفت و گاز گچساران است، تصریح کرد: شهرداری، فنی و حرفه ای، آموزش و پرورش، شرکت گاز، راه و شهرسازی در خصوص رفع این مشکلات وظایف خود را پذیرفته و در اجرای آن تلاش کنند.

وی اظهارداشت: اداره راه و شهرسازی و شهرداری موظف هستند در جهت تامین زیرساخت جاده ای با تامین آسفالت و بتن ریزی به توسعه و ترمیم بخش جاده ای بپردازند .

معاون سیاسی امنیتی فرماندار گچساران همچنین اداره راه و شهرسازی و گاز منطقه ای را موظف کرد از مسیر بلوار دانشگاه آزاد تا دانشکده نفت و با در نظر گرفتن ساختار و موقعیت دانشکده پیام نور و بیمارستان جدید طرح حریم گاز رسانی را مشخص و آن را هرچه سریعتر اجرا کنند.

سجاد پور افزود: اداره راه و شهرسازی موظف است نسبت به تامین زمینی در مکان مشخص به مساحت 120 هکتار که ظرفیت پوشش تمام امکانات رفاهی دانشکده را داشته باشد اقدام کند.

وی یادآور شد: اداره آموزش و پرورش برای ارائه مجتمع هنرستان فاطمه زهرا(س) واقع در میدان فردوسی به عنوان خوابگاه موقت دانشجویان مامور شده است .