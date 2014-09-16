به گزارش خبرنگار مهر، سعید خیابانی شبستری عصر سه شنبه در همایش "تبریز شهر حکیمان و نکوداشت پیشگامان سلامت" اظهار داشت: گذشته تبریز بسیار پرافتخار بوده و باید برای رساندن تبریز به همان جایگاه گذشته تلاش کنیم که این امر نیازمند همکاری تمامی سازمان ها و همچنین برنامه هایی همچون نکوداشت تبریز است.

وی با بیان اینکه پزشکان، الگوی اخلاقی و رفتاری جامعه هستند، گفت: پزشکان بزرگی از این شهر سر برآورده اند که باید جایگاه پزشکی استان را مرهون زحمات این پزشکان بزرگ بدانیم.

شبستری افزود: این شهر به عنوان قطب پزشکی شمالغرب محسوب شده و بیماران زیادی از استان های همجوار و همچنین کشورهای همسایه وارد این شهر می شوند که این امر پتانسیل بزرگ تبریز در بخش پزشکی را نشان می دهد.

وی ادامه داد: باید در این زمینه توجه ویژه ای به مسئله گردشگری سلامت نیز داشته باشیم و در راستای توسعه آن تلاش کنیم.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری آذربایجان شرقی با اشاره به هفته نکوداشت تبریز گفت: نکوداشت تبریز، حرکت ارزشمندی است که اعتلای نام تبریز و آذربایجان را در پی خواهد داشت.