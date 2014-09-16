به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، احمد جمال سخنگوی رسمی جریان اصلاح ملی به رهبری ابراهیم الجعفری گفت: ائتلاف اتحاد ملی عراق فردا شب جلسه ای در دفتر ابراهیم الجعفری برگزار خواهد کرد تا درباره نامزدهای وزارتخانه های امنیتی به توافق نهایی برسد.

در این جلسه همچنین ائتلافات بین المللی برای رویارویی با داعش بررسی می شود.

شایان ذکر است که مجلس عراق امروز نتوانست تکلیف وزارت کشور و دفاع را مشخص کند و نامزدهای مطرح شده برای این پست یعنی ریاض غریب و جابر الجابری از کسب رای اعتماد باز ماندند.