به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت امدادو نجات هلال احمر، حسین درخشان با اشاره به طرح تابستانی امداد و نجات جاده‌ای هلال احمر که از ۱۵ خرداد سال جاری شروع شده و تا ۵ مهر ماه نیز ادامه خواهد داشت، گفت: در مجموع از ابتدای ۱۵ خرداد سال جاری تا ۲۲ شهریورماه ۵ هزار و ۵۲۵ مورد عملیات امدادرسانی جاده‌ای در سطح کشور صورت گرفته است.

سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: ۱۸ هزار و۷۵۰ نفر دچار حادثه جاده‌ای شده‌اند که از این تعداد ۱۳ هزار نفر دچار مصدومیت شده‌اند.

وی گفت: ۴ هزار و ۶۱۱ نفر نیز در طی این مدت توسط آمبولانس‌های هلال احمر به مراکز درمانی اعزام شده‌اند.

درخشان خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین اقدامات هلال احمر در حوادث جاده‌ای مربوط به رهاسازی مصدومان از خودرو‌ها بوده که تاکنون به هزار و ۱۲۲ مورد رسیده است.

سخنگوی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر بیشترین عملیات امدادرسانی در حوادث جاده‌ای را در استان مازندران اعلام کرد و افزود: در این استان از آغاز طرح تابستانی امداد و نجات جاده‌ای هلال احمر هزار و ۵۴۲ نفر در حوادث رانندگی دچار مصدومیت شده‌اند.در مجموع عملیات امداد و نجات جاده‌ای هلال احمر در سال جاری نسبت به سال ۹۲ در سطح کشور 2/1 افزایش داشته است.