به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، در این بیانیه ضمن رد اتهامات مطرح شده در این گزارش علیه کشورمان آمده است : تهیه کنندگان این گزارش که آن را به نام دبیرکل منتشر کرده اند از افراد آلوده به تروریسم تحت عنوان مدافعان حقوق بشر دفاع کرده اند. استفاده از عنوان مدافعان حقوق بشر برای افرادی که دستشان به انواع اقدامات تروریستی آلوده است، مسیر بسیار خطرناکی را در جهت خلاف ارتقاء حقوق بشر و مقابله با تروریسم باز می کند که این راه منتهی به نقض حقوق همه انسانها می شود.

این بیانیه همچنین انتشار اینگونه گزارش های مخدوش از لحاظ محتوی و روش، را مایه آسیب دیدن حیثیت سازمان ملل و شخص دبیرکل ارزیابی کرده و معتقد است پیشرفت و ارتقاء حقوق بشر را در سطح جهان آلوده به بازی های سیاسی می كند.

متن کامل بیانیه ستاد حقوق بشر درباره گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل متحد درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به شرح ذیل است:

1- گزارش دبیرکل شامل اتهاماتی است که در طول سالهای گذشته، در گزارش های قبلی وی، عینا تکرار شده است. ستاد حقوق بشر با همکاری همه نهادهای ذیربط به اشکالات بسیار اساسی گزارش از نظرمتدلوژی و محتوایی، به صورت مستدل و مستند پاسخ تفصیلی داده و به دفتر دبیرکل سازمان ملل و دفتر کمیسرعالی حقوق بشر ارسال کرده است. نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در نیویورک نیز در ملاقاتی با دستیار ویژه دبیرکل در امور حقوق بشر، پاسخ ایران را به اطلاع رسانده است. ستاد حقوق بشر معتقد است این گونه گزارش ها به حیثیت سازمان ملل و شخص دبیرکل به شدت آسیب می زند. از سوی دیگر انتشار اینگونه گزارش های مخدوش از لحاظ محتوی و روش، پیشرفت و ارتقاء حقوق بشر را در سطح جهان آلوده به بازی های سیاسی می كند.

2- درگزارش دبیر کل سازمان ملل برخی اشکالات اساسی وجود دارد که از دید ملت ما و سایر ملل آزاده جهان غیر قابل اغماض است. به طور مثال دبیرکل به برخورد قانونی با کسانی که به مبانی اسلام و مذهب اهل بیت (ع) توهین کرده اند، اعتراض می نماید و آن را نمونه ای ازنقض آزادی بیان ذکر می کند. وی همچنین از توهین کنندگان به مقدسات دینی که مورد احترام همه ادیان الهی است، حمایت کرده، برخورد قانونی با آنان را مصداق نقض حقوق بشر بشمار آورده است! در حالیکه آزادی بیانِ بدون حد و مرز، یک فریب بسیار آشکار است، کما اینکه مطابق اسناد سازمان ملل همه کشورها آزادی را در محدوده و چارچوب قوانین حاکم در کشور خود تعریف می كند.

3- دبیرکل سازمان ملل در این گزارش از دستاوردهای عظیم ملت بزرگ ایران در حوزه های مختلف و خصوصا در زمینه استقرار مردم سالاری دینی و تضمین آزادی های وسیع سیاسی و اجتماعی هیچ سخنی به میان نیاورده است، در حالیکه جمهوری اسلامی ایران مهمترین و موثرترین دموکراسی در خاورمیانه است.

4- تهیه کنندگان این گزارش که به نام دبیرکل سازمان ملل آن را منتشر کرده اند، بدون ذکر نام و اطلاعات مربوطه، ادعا کرده اند، افرادی در ایران مخفیانه اعدام شده اند، در حالیکه برای همه دنیا آشکار است که نتیجه احکام دادگاه های ایران در رسانه ها منتشر می شود و یا توسط نهادهای ذیربط قضایی به اطلاع عموم می رسد و طرفین پرونده و وکلای آنان از مرحله تشکیل آن تا اجرای حکم در جریان امور قرار می گیرند. از این رو طرح ادعای اعدام مخفیانه، کاملا بی اساس است. البته اشکالات این گزارش، بسیار فراتر از این موارد است که ستاد حقوق بشر، پیشتر به همه آنها به صورت مستدل و مستند پاسخ داده است.

5- از موارد تاسف بار و نگران کننده دیگر در این گزارش این است که تهیه کنندگان آن، به نام دبیرکل از افراد آلوده به تروریسم تحت عنوان مدافعان حقوق بشر دفاع کرده اند، بخصوص در شرایطی که امروز امنیت جهان و بسیاری از کشورهای منطقه توسط گروه های تروریستی مورد حمایت و هدایت غرب در معرض خطر جدی گرفته است و در این برهه از زمان، ضرورت پرچمداری سازمان ملل در مبارزه همه جانبه با انواع تروریسم کاملا آشکار است. در چنین شرایطی به کار بردن عنوان مدافعان حقوق بشر برای افرادی که دستشان به انواع اقدامات تروریستی آلوده است، مسیر بسیار خطرناکی را در جهت خلاف ارتقاء حقوق بشر و مقابله با تروریسم باز می کند که این راه منتهی به نقض حقوق همه انسانها می شود.

6- جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر انتقادات مندرج در پاسخ ارسالی از سوی ستاد حقوق بشر به سازمان ملل، معتقد است این دور باطل در تهیه گزارش های ناموجه به هیچ وجه به ارتقاء حقوق بشر در سطح جهان کمک نمی کند. جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید برحقوق مسلم ملت بزرگ ایران در بنای یک نظام مدنی سیاسی بر اساس عقلانیت اسلامی و گزینش نحوه زندگی اسلامی معتقد است سازمان ملل به جای گرفتار شدن در بازی های نافرجام سیاسی باید با احترام به همه فرهنگ ها و بدون تبعیض و معیارهای دوگانه به دفاع از حقوق بشر و ارزش های الهی و انسانی بپردازد.