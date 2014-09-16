به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی روز سه شنبه در مراسم بهره برداری از نخستین شهرک آموزشی و تولید صنعت پوشاک کشور که در شهرستان اشتهارد استان البرز افتتاح شد، در جمع خبرنگاران از اختصاص 23 هزار میلیارد ریال یارانه طی دو روز گذشته به بخش تولید کشور خبرداد و اظهار داشت: از این میزان 13 هزار میلیارد ریال برای بخش صنعت و معدن و 10 هزار میلیارد ریال برای کمک به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.



ربیعی در ادامه تاکید کرد: رییس جمهوری با نگاه ویژه مسائل اقتصادی و اشتغال کشور را دنبال می کند و با برنامه ریزی به عمل آمده، 50 درصد تسهیلات بانک ها نیز به سمت بخش تولید و اشتغال هدایت شده است.

تا کنون 300 هزار فرصت شغلی در کشور ایجاد شده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه باید در کنار تقاضا به عرضه کالا و محصولات توجه ویژه ای داشته باشیم، خاطرنشان کرد: رشد و توسعه کشور از مسیر اشتغال و تولید می گذرد که این دو مقوله مستلزم نگاه خاص هستند.



این مسئول ادامه داد: در حال حاضر ما با نیروی تحصیلکرده بیکار در کشور مواجه هستیم و بر این اساس دولت دو طرح ویژه برای اشتغال جوانان در دست اقدام قرار داده است این 2 طرح ویژه، سالانه 500 هزار فرصت شغلی ایجاد می کنند که از ابتدای سال جاری تاکنون 300 هزار شغل در کشور ایجاد شده است.

ربیعی بر آموزش نیروی کار متناسب با نیازهای شغلی و مهارتی کشور تاکید کرد و یادآور شد: باید نیروی انسانی طوری تربیت شود که بتواند به راحتی جذب بازار کار شود چرا که رضایت مردم از مسئولان در گرو موفقیت دست اندرکاران و مجریان در برنامه های اشتغال و تولید در کشور است.

ربیعی با اشاره به اینکه اگر ما بخواهیم به رفاه ماندگار و پایدار بیندیشیم، باید در مسیر توسعه و اشتغال حرکت کنیم، اذعان داشت: باید به موانع در این بخش ها به صورت ریشه ای نگاه شود و به همین منظور است که رییس جمهوری دو روز در هفته وقت خود را صرف مسائل اقتصادی و اشتغال در کشور می کند.

شاخص های اقتصادی در کشور از منفی به مثبت گرایش پیدا کرده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه در حال حاضر دولت تدبیر و امید با اختصاص اعتبار و بودجه ویژه به بخش تولید برای توسعه صنایع و پیشگیری از تعطیلی بنگاه های اقتصادی گام برمی دارد، بیان کرد: با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب باید در این سیاست ها عرضه و تقاضا در کنار هم دیده شده چرا که بر اهمیت موضوع تاکید شده است.

ربیعی گفت: دولت اقداماتی مناسب و مطلوبی در زمینه آسیب شناسی در بخش کلان اقتصادی انجام داده است و این در حالی است که تراز تولید کشور به 7 درصد بالای صفر رسیده و این به معنای خروج از رکود اقتصادی است و شاخص های اقتصادی از منفی به مثبت گرایش پیدا کرده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درپایان سخنان خود از انصراف 10 هزار نفر از مردم استان البرز از دریافت یارانه نقدی طی ماه های اخیر خبر داد و اعلام کرد: این افراد به نفع مددجویان بهزیستی از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند، امیدواریم این روند در سراسر کشور اشاعه پیدا کند.