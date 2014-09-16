به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر صفی پور بعد از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این تابلو که توسط اعضای انجمن هنرهای تجسمی تکمیل شده شامل تصویری از چهره استاد سید محمد حسین شهریار، روستای خشکناب و مقبره الشعرای تبریز است.

وی ادامه داد: این تابلو سنگ در ابعاد دو در سه ساخته شده و یک میلیون سنگ ریزه طبیعی دریا (خودرنگ) در آن به کار برده شده است.

صفی پور با اشاره به برگزاری همایش بزرگداشت استاد شهریار همزمان با هفته نکوداشت تبریز نیز گفت: این همایش عصر روز چهارشنبه بیست و ششم شهریور ماه جاری با گلباران مقبره استاد شهریار در مقبره الشعرا تبریز آغاز و آیین گشایش رسمی آن با حضور میهمانان داخلی و خارجی و وزیر فرهنگ و ارشاد در ایل گلی برگزار می شود.

وی افزود: بخش علمی و ارایه مقالات همایش نیز صبح روز پنج شنبه بیست و هفتم شهریور ماه جاری در مجتمع فرهنگی هنری 29 بهمن تبریز برگزار می شود.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ادامه داد: بیش از 300 مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شده بود که 40 مقاله به عنوان آثار برتر معرفی شدند که توسط صاحبان مقالات ارایه می شود.