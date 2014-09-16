به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دولت موقت ائتلاف مخالفان سوری اخیرا واکسن‌های ضدحصبه را در میان مردم و به ویژه کودکان روستاهای حومه ادلب توزیع کرده است.

منابع موثق سوری اعلام کردند: تاکنون دهها کودک در اثر تزریق این واکسن‌های تاریخ گذشته کشته شده و صدها نفر دیگر بستری شده اند.

فعالان سوری نیز تصاویری از دهها کودک بستری در مناطق "جرجناز"، "سراقب"، "الغدقه"،"ام مویلات" ،"تلمنس" و "شیخ برکه"منتشر کرده اند که بسیاری از آنها در بیمارستان جان سپرده اند.

دولت موقت وابسته به ائتلاف مخالفان سوری که بر این مناطق از ادلب سیطره دارد، نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: روند تزریق واکسن به کودکان در حومه ادلب در اثر وقایع اخیر تا اطلاع ثانوی متوقف شده است.