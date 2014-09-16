به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا و ژنرال دمپسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که در کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور حضور یافته بودند تا از سیاست های رئیس جمهور آمریکا در قبال

داعش دفاع کنند مورد انتقاد قرار گرفتند.

چاک هیگل در این نشست گفت عراق اکنون شاهد پیشرفت سیاسی است و توانسته دولتی فراگیر تشکیل دهد.

وی با واقعی خواندن تهدید داعش همچنین گفت: رئیس‌جمهور رایزنی با کنگره در مورد داعش را جزو اولویت‌های خود قرار داده است.



هیگل داعش را تهدیدی فوری برای اتباع آمریکا در عراق و همچین منافع آمریکا در خاورمیانه خواند.



وزیر دفاع آمریکا گفت کاخ سفید در تلاش است با متقاعد کردن ترکیه به شرکت در ائتلاف علیه داعش، دامنه این ائتلاف را گسترده تر کند.

هیگل افزود: ما باید با تهدیدهای داعش علیه آمریکا و اروپا مقابله کنیم. ما از ابتدای بحران سوریه تاکنون سه میلیارد دلار کمک به مخالفان اختصاص داده ایم.

وی خاطر نشان کرد: جنگ با داعش مستلزم تلاش هایی فراتر از جنبه نظامی است و باید روند سیاسی هم پیگیری شود. فقط راهبرد فراگیر توانایی پیروزی بر داعش را دارد.

بنا بر این گزارش سناتورهای کمیته مذکور به انتقاد از راهکار باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا برای مقابله با داعش پرداخته اند.

