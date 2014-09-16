به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر کاظمی عصر سه شنبه در آئین آغاز سال تحصیلی 94-93 مدرسه علمیه الزهراء (س) اردبیل افزود: کسی که با تحصیلات سطحی نگری در کسوت عالم بودن وارد جامعه شود به انحراف و گمراهی منجر می شود.

وی با اشاره به اهمیت کسب علم و طلبگی، سربازی حضرت ولیعصر (عج) را برای طلاب، به ویژه طلاب جدیدالورود توفیق بزرگی دانست و طلاب را به استفاده بهینه از وقت و امکانات تاکید کرد.

مدیر حوزه های علمیه خواهران استان با اشاره به ابعاد مختلف دین تصریح کرد: طلبه باید تلاش و همت ویژه ای در یادگیری ابعاد دین مبین اسلام داشته باشد، بطوریکه به خوبی بتواند آنرا درک و در جامعه تبیین کند.

وی ادامه داد: طلبه باید تحصیل خود را با اخلاص شروع کرده و از تحصیل سطحی و صرفا به خاطر مقام و مدرک اجتناب کند که عامل اصلی انحرافات دینی است.

کاظمی با اشاره به فرمایش امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه "دین تنها عمل به واجبات نیست، بلکه عمل به تکالیف اجتماعی مثل نماز واجب است"، تصریح کرد: طلاب باید در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی حضوری فعال داشته باشند.

وی ضمن توصیه طلاب به داشتن اخلاص در عمل متذکر شد: نیت خالص در علم و عمل فوق العاده مهم است، همانطور که رسول اکرم (ص) نیز در این باره فرموده است "کسی که علم را به خاطر غیر خدا بیاموزد جایگاهش دوزخ است".

این مسئول دینی در ادامه طلاب را به انتخاب اسوه و الگوی مناسب در تحصیل توصیه کرد و یادآور شد: الگوی مناسب طلاب باید علامه شهید مطهری(ره) باشد که دو عامل باعث موفقیت ایشان بود، یکی برخورداری از نظم فکری و دیگری اهل نماز شب بودن.