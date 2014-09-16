به گزارش خبرنگار مهر، جواد رحمتی ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی افزود: باید در راستای توسعه عمران شهری استان برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: مشکلات پروژه های عمرانی احصاء شود و برای اجرایی شدن آنها راهکارهای لازم تدوین شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان، گفت: ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه باعث ارتقاء این سازمان شده است و بنابراین باید این نهاد به جایگاه واقعی خود برسد.

رحمتی تاکید کرد: در استان زنجان 5 هزار هکتار زمین به عنوان اراضی باغ شهر است و طرح های اراضی به باغ شهر تغییر کاربری می شوند.

وی در ادامه افزود: باید هویت شهرمان احیاء شود و در جهت تحقق این امر مهم از کلیه فرصتها به نحو احسن استفاده شود.

معاون عمرانی استانداری زنجان، با اشاره به اینکه شهر زنجان 400 هزار نفر جمعیت دارد یاد آورشد: عدم وجود جاده کمربندی مشکل جدی و اصلی شهر زنجان است و مسائل شهری استان را تحت تاثیر قرار داده است.

رحمتی به مسائل مربوط به مسکن مهر اشاره کرد و افزود: باید اجرای مسکن مهر به خوبی و با منطق مدیریت شود.

وی تصریح کرد: در اجرای مسکن مهر به زیر ساختها توجه نشده است و کلیه واحدهایی که احداث شده اند مشکل جدی در زیر ساختها دارند حتی در خیابان کشی مشکل دارند.

معاون عمرانی استانداری زنجان یاد آورشد: در اجرای پروژه های مسکن مهر باید برنامه ریزی لازم در دستور کار قرار گیرد.