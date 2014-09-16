به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم همواره یکی از پایه‌های اساسی برنامه‌های کمیته امداد بوده‌اند و برنامه‌های کمیته امداد با مشارکت و همراهی مردم اجرا می شود.

وی به تلاش‌های صورت گرفته برای جمع‌آوری صدقات در استان اشاره کرد و ادامه داد:ضریب نفوذ صندوق صدقات در خانواده‌های استان بوشهر 43 درصد است و 89هزار و 615 مشترک صندوق صدقات در استان بوشهر وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر افزود: هشت میلیارد و 212 میلیون ریال طی چهار ماهه نخست امسال در استان بوشهر در آمد صندوقها صدقات بوده است که بیانکر مشارکت بالای مردم استان بوشهر است.

جمع‌آوری چهار میلیارد و 767 میلیون زکات در استان بوشهر

وی افزود: از این میزان درآمدها، 68 درصد به واحد حمایت برای ارائه خدمات درمانی، مسکن، لوازم منزل، ازدواج و کمک‌های موردی، 22 درصد به واحد فرهنگی برای اجرای برنامه های فرهنگی و کمک های تحصیلی و 10 درصد نیز به واحد خودکفایی اختصاص یافت.

محبی از جمع‌آوری چهار میلیارد و 767 میلیون زکات در استان بوشهر طی چهار ماهه نخست امسال خبر داد و بیان داشت: حامیان همراهان خوبی برای حل مشکلات ایتام و خانواده هایشان هستند و باید تلاش کنیم حمایت‌های آنها را جذب کنیم.

وی از جذب هفت میلیارد و 869 میلیون ریال درآمد در قالب طرح اکرام کمیته امداد طی چهار ماه نخست امسال اشاره کرد و گفت: همه تلاش ما جذب مشارکت‌های مردمی و توسعه کمک به افراد تحت پوشش و نیازمندان است.