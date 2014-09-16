به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوالحسن موسوی زاده در آیین تودیع و معارفه مدیران جدید صدا و سیمای مرکز ایلام اظهار داشت: صدا و سیما به وظیفه خود در زمینه روشنگری توطئه های دشمنان در منطقه ادامه می دهد.

وی رسالت خطیر شبکه استان در ترویج برنامه بومی و محلی را بسیار مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: وظیفه خطیر شبکه های استانی، شناسای ظرفیت های هر منطقه و معرفی آنها در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی است.

وی بیان داشت: خوشبختانه استقبال از رسانه ملی از سوی ملت ایران و سایر کشورهای جهان مطلوب بوده و مخاطبان فراوانی را در اقصی نقاط دنیا دارد

وی اظهار داشت: خوشبختانه صدا و سیمای مرکز ایلام از نظر توانایی های تخصصی و اجرایی توانسته بین 33 مرکز جایگاه ویژه ای را پیدا کند که جای تقدیر دارد.

وی تاکید کرد: معرفی آداب و رسوم و پتانسیل‌های استان با هدف تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به استان باید در برنامه‌سازی‌ها مد نظر قرار گیرد.

قائم‌مقام امور استان‌های سازمان صدا و سیما از مدیر تودیع شده و مدیر جدید صدا و سیمای مرکز ایلام به عنوان مدیرانی با تجربه یاد و ابراز امیدواری کرد مراکز استان‌های چهارمحل بختیاری و ایلام پویایی خود را تداوم دهند و نقش خود را در عرصه‌ رسانه‌ای کشور به خوبی ایفا کنند.

استاندار ایلام نیز در این مراسم با قدردانی از مدیران و کارکنان صدا و سیما در همراهی با دولت، گفت: صدا و سیما، مهم ترین رسانه در راستای اهداف نظام است.

محمدرضا مروارید به نقش تاثیر گذار صدا و سیما در مواقع بحران اشاره کرد و افزود: اطلاع رسانی مناسب شبکه استانی در زلزله اخیر استان ایلام نشان دهند استقبال گسترده از این رسانه در میان مردم دارد.

استاندار ایلام به توسعه صدا و سیمای در مرکز ایلام در سال های اخیر پرداخت و گفت: ارتقای سطح فنی و تجهیزات تخصصی این رسانه، نشان دهنده تلاش موفق مدیران و کارکنان آن در مقابله با تحریم دشمنان است.

در این مراسم از زحمات علی‌رامک قدردانی و حجت‌الله رحیم‌زاده به عنوان مدیر کل صدا و سیمای مرکز ایلام منصوب شد.

قائم مقام معاون امور استان های سازمان صدا و سیما نیز در دیدار با امام جمعه ایلام گفت: ارتقا شبکه استانی مرکز ایلام به 24 ساعت از مهم ترین برنامه های رسانه ملی در این استان است.

امام جمعه ایلام نیز اظهار داشت: نقش تاثیرگذار رسانه ملی صدا و سیما در فرهنگ سازی و آگاهی بخشی بر کسی پوشیده نیست.



حجت الاسلام محمد نقی لطفی ادامه داد: تنوع کمی و کیفی برنامه های صدا و سیما موجب اعتماد بیشتر مردم به این رسانه ملی می شود.