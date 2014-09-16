به گزارش خبرگزاری مهر،حجت‌الاسلام حسن روحانی عصر سه شنبه و در دیدار وزیر خارجه جمهوری خلق کره با ایشان تاریخچه روابط دو کشور را دیرینه و مثبت ارزیابی کرد و گفت: دو کشور و دو ملت در طول تاریخ روابط دوستانه و بسیار خوبی با یکدیگر داشته‌اند و امیدواریم این روابط در زمینه‌های مختلف بویژه مسایل اقتصادی و تجاری هر چه بیشتر گسترش پیدا کند.



رییس جمهوری با تأکید بر ایجاد تحرک بیشتر در روابط دو کشور، اظهار داشت: افزایش رایزنی و همکاری مقامات ایران و کره می‌تواند تقویت و استحکام هر چه بیشتر مناسبات دو کشور را به همراه داشته باشد.



روحانی در ادامه برقراری و تثبیت ‌صلح و امنیت در منطقه شبه جزیره کره را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: برخی کشورها به دنبال جنگ و آتش افروزی در منطقه و جهان هستند، ‌اما صلح و امنیت در سایه درایت رهبران و مسئولان، پایدار خواهد ماند.



«ری سو یانگ» وزیر خارجه جمهوری خلق کره نیز در این دیدار با ابلاغ سلام‌های گرم «کیم جونگ اون» رهبر عالی جمهوری دمکراتیک خلق کره به روحانی اظهار داشت: رابطه دیرینه و عمیقی بین دو کشور برقرار است و مصمم هستیم آن را در بخش‌های مختلف به ویژه در عرصه اقتصادی و بازرگانی گسترش دهیم.



وی همچنین با تقدیر از ایستادگی و مقاومت ملت ایران در حفظ حق مسلم خود برای فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای و تلاش برای برقراری صلح و امنیت در منطقه گفت: دولت و ملت کره از ایستادگی و مقاومت ملت و دولت ایران حمایت می‌کند.