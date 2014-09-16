به گزار خبرنگار مهر، رحیم شهرتی فر عصر سه شنبه در نشستی با خیران مدرسه ساز گفت: طبق هماهنگی های انجام شده با مدیران آموزش و پرورش شهرستان تبریز، مدارسی که نیاز به احداث و یا بهسازی سرویس های بهداشتی یا آبخوری خود دارند با مشارکت خیران و طبق اولویت بندی می توانند نسبت به این امر اقدام کنند.

وی افزود: 14 مدرسه در هر ناحیه از نواحی پنج گانه آموزش و پرورش شهرستان تبریز هدف گذاری شده است که تا آخر مهرماه سالجاری، سرویس های بهداشتی یا آبخوری های این مدارس بصورت مطلوب و بهداشتی تعمیر و اصلاح شود.

شهرتی فر ادامه داد: در حالی که دولت با مشکلات اقتصادی روبرو بوده و توان حل تمامی مشکلات اقتصادی را ندارد در این میان باید پای بخش خصوصی و خیران را به میان آورد که خوشبختانه در امر مدرسه سازی این خیران مشارکت بالایی دارند.

وی افزود: نگهداری صحیح از مدارس بخصوص مدارسی که با مشارکت خیرین احداث شده است باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرا گیرد.

فرماندار تبریز با اشاره به ضرورت استفاده از توان اولیای دانش آموزان نیز گفت: باید از ظرفیت اولیای دانش آموزان در راستای بهسازی مدارس استفاده کرد زیرا انجمن اولیاء و مربیان می توانند نقش بسیار مهمی در رسیدگی به مشکلات مدارس داشته باشند.