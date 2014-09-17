رکوردزنی دوستداران انگلیسی جين آستن در جمع شدن مقابل منزلش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، بیش از 550 نفر با لباس‌های كلاسیك قرن هجدهمی در برابر خانه جین آستن نویسنده مشهور بریتانیایی در شهر باث گرد آمدند تا به این ترتیب ركورد گینس را در جمع شدن مردم جلوی خانه جین آستین، بشكنند.

پیش از این 491 نفر از آمریكا، به عنوان طرفداران جین آستن چنین ركوردی را به جای گذاشته بودند.

جمعیتی که اخیراً جلوی خانه آستین جمع شدند، متشكل از زنان، مردان و كودكان ملبس به لباس رجنسی بودند. آنها معتقدند این كار را نه فقط به خاطر جین آستن كه به خاطر طرز زندگی سالمتری كه در آن دوره رواج داشت، انجام داده‌اند.

یكی از این طرفداران گفت: آن دوره بهتر زندگی می‌كردند، سبك زندگی مردم خیلی زیباتر و شگفت‌انگیز بود.

هر سال هزاران نفر از دوستدارن این نویسنده از سراسر جهان برای گرامیداشت یاد این نویسنده جمع می‌شوند.

فستیوال 10 روزه جین آستن كه تا 21 سپتامبر ادامه خواهد داشت، هر ساله موجب كشیده شدن توریست‌های بسیار به این شهر می‌شود. در قالب این فستیوال 80 برنامه، گردهمایی، نشست، اجرای نمایشی و بالماسكه برای گرامیداشت زندگی و دوران جین آستن برگزار می‌شود.

جین آستن نویسنده بریتانیایی 16 دسامبر 1775 در شهر استونتون به دنیا آمد و 18 جولای 1817 در وینچستر درگذشت. او خالق 6 رمان مشهور شامل «حس و احساس»، «غرور و تعصب»،«مانسفیلد پارك»، «اما»، «كلیسای نورت انگر» و «ترغیب» است.

جین آستن چند سالی از عمر خود را در شهر باث سپری کرد و این شهر به عنوان محل اقامت او مشهور است. موسسه‌ای به نام «مرکز جین آستن» در مرکز شهر باث وجود دارد که هر سال جشنواره جین آستن را در این شهر برگزار می‌کند.